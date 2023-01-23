Вагнеровца, бежавшего в Норвегию, задержала местная полиция. Он заявил, что опасается депортации

Экс-бойца ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева, который в середине января незаконно пересек российско-норвежскую границу и запросил в Норвегии убежище из-за опасений за собственную безопасность, задержала полиция Норвегии. Сейчас он находится в депортационном центре, сообщают местный телеканал NRK и проект Gulagu.net, помогавший Медведеву покинуть Россию.

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Gulagu.net опубликовал интервью с Медведевым, в котором тот рассказал, что охранявшие его в частном доме в пригороде Осло сотрудники некой службы безопасности провели задержание вечером воскресенья, 22 января. По словам экс-вагнеровца, это произошло уже после подачи запроса о предоставлении убежища и дачи показаний о военных преступлениях, которые совершила ЧВК в Украине. Медведев опасается, что его могут выдать российским властям.

"Мы не обеляем Медведева. В жизни он совершил немало плохого. Но он прозрел, осознал это, он готов и хочет сотрудничать с миром, с международным расследованием и с властями Норвегии, он хочет жить и свидетельствовать, разоблачать грубейшие нарушения прав человека и преступления против человечности, военные и иные преступления, совершенные Евгением Пригожиным и его сообщниками", — подчеркивают правозащитники.

Адвокат Брюньульф Риснес, представляющий интересы Медведева в Норвегии, подтвердил информацию о задержании россиянина. По его словам, это решение было принято после "решительных разногласий" с бывшим вагнеровцем по поводу условий содержания на конспиративной квартире. "Если он отказывается быть там, они должны либо отпустить его, либо задержать", — пояснил Риснес. В комментарии агентству Reuters он сообщил, что риск депортации Медведева "равен нулю".

"Он задержан […] и мы рассматриваем вопрос о том, следует ли добиваться решения суда об интернировании", — приводит The Guardian комментарий Лин Исаксен из норвежской полиции. Другие подробности представители норвежских властей пока что предоставлять отказываются.

О том, что незаконно пересекший границу экс-вагнеровец сдался норвежской полиции, стало известно в начале прошлой недели. Летом прошлого года 26-летний Андрей Медведев вступил в ряды ЧВК "Вагнер", а спустя несколько месяцев бежал с передовой и сообщил журналистам и правозащитникам о внесудебных казнях, которые практикует эта частная военная компания. В интервью с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным Медведев заявлял о готовности давать показания против Евгения Пригожина и других руководителей "Вагнера".