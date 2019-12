Министерство сельского хозяйства США назвало Ваканду страной, с которой заключено соглашение о свободной торговле, несмотря на то, что это вымышленное королевство из комиксов и фильма "Черная пантера".

Представитель министерства сказал, что название вымышленной страны было добавлено в список в тестовых целях.

В онлайн-перечне тарифов на сайте министерства был размещен подробный список товаров, которыми торговали две страны, включая уток, ослов и дойных коров.

Во вселенной Marvel Ваканда — восточноафриканская родина супергероя Черная пантера.

Страна была удалена из списка вскоре после того, как американские СМИ начали задавать об этом вопросы.

После этого в сетях появились шутки о том, что государства начали торговую войну.

Ваканда впервые появилась в комиксе "Фантастическая четверка" в 1966 году. Кроме того, в ней происходит действие прошлогоднего оскароносного фильма.

"Бомбить Аграбу"?

Курьез на сайте министерства обнаружил программист из Нью-Йорка Фрэнсис Цэн, который искал тарифы на сельхозпродукцию для подачи заявки на грант.

