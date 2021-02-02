Вакцина от Covid-19 “Спутник V” показала 91,6% эффективности

Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" показала 91,6% эффективности во время третьего этапа клинических испытаний, указано в исследовании, опубликованном в престижном медицинском журнале The Lancet.

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Во время третьего этапа испытаний, проходившего с 7 сентября по 24 ноября, добровольцы были разделены в пропорции 3 к 1, отмечено в статье. 16 501 человек получили вакцину, а 5 476 человек — плацебо. Все они получили две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Из исследования были исключены добровольцы, в чьих протоколах были обнаружены нарушения.

Спустя 21 день после получения первой дозы из 14 964 человек в группе вакцины 16 человек заболели Covid-19, а в группе плацебо, где в итоге остались 4902 человека, заболели 62 добровольца.

Всего в испытаниях были зафиксированы 7966 острых реакций на вакцину. В группе получателей вакцины с серьезными острыми реакциями столкнулись 45 человек, в группе плацебо — 23 человека. Ученые и независимый комитет по надзору не связывают эти реакции с вакцинацией. Кроме того, во время третьего этапа клинических испытаний произошли четыре смерти — три в группе получателей вакцины, одна в группе плацебо. Ни одна из смертей не считается связанной с вакцинацией.

Таким образом, анализ предварительных результатов показал 91,6% эффективность вакцины "Спутник V" и хорошую переносимость, указывают авторы статьи.

В начале декабря разработчик вакцины Российский фонд прямых инвестиций заявил, что эффективность "Спутник V" составила 91,4%. Тогда разработчик сообщал об отсутствии "непредвиденных и нежелательных явлений".

Ранее российские ученые критиковали процесс разработки и испытаний вакцины "Спутник V". Например, эксперты выявили множество неточностей в ранних исследованиях, говорили о недостаточно большой выборке пациентов и отсутствии контрольной группы, получившей плацебо.

Кроме того, вакцина была зарегистрирована для использования до того, как прошла третий этап испытаний, что также вызвало недоумение у экспертов.