Вакцинация от ковида. Ученые опровергли миф, что она вызывает бесплодие

Эти слухи не новы, но устойчивы: вакцины против Covid-19 вызывают бесплодие — и у мужчин, и у женщин. Обоснована ли эта озабоченность? И насколько сам вирус опасен для репродуктивного здоровья?

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"Вакцинация против вируса SARS-CoV-2 делает вас бесплодным!" Это и подобные алармистские заявления циркулируют в соцсетях уже нескольких месяцев. Сначала утверждалось, что женщины, в частности, должны опасаться за свои репродуктивные способности, чему даже давалось биологическое объяснение: антитела, образовавшиеся в результате действия вакцины, могут не только уничтожить коронавирус, но и наносят удар по белку, который участвует в образовании плаценты в матке.

Все выглядит следующим образом: мРНК-вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna в форме мРНК содержат "строительный план" для поверхностного белка коронавируса, так называемого спайкового белка. В процессе действия вакцины некоторые клетки в организме вырабатывают этот белок, вызывая иммунный ответ, который приводит к образованию антител против данного конкретного вирусного белка.

"Утверждения совершенно необоснованны"

Но, предположительно, антитела якобы действуют и против другого белка, синцитина-1, который участвует в формировании плаценты в матке и необходим для успешной беременности. Причина указанной атаки антител — структурное сходство спайкового белка и синцитина-1, утверждают сторонники теории бесплодия из-за вакцинации. Известно, что спайковый белок коронавируса состоит из 1273 аминокислот, а синцитин-1 — из 538. Исследователи обнаружили последовательность только из пяти аминокислот, в которой два белка похожи. Но и она не идентична. Вот вам и все сходство.

Если верны предположения, что вызванный использованием вакцины иммунный ответ может привести к бесплодию, то "заболевание Covid-19 также или даже в большей степени привело бы к нему", отмечают в специальном заявлении Удо Маркерт (Udo Markert), руководитель лаборатории плаценты в Университетской больнице Йены и президент Европейского общества репродуктивной иммунологии и его коллега Эккехард Шлойсснер (Ekkehard Schleußner), директор роддома Йенской университетской больницы и вице-президент Немецкого общества перинатальной медицины.

"С точки зрения исследования плаценты и репродуктивной медицины эти утверждения, которые сейчас широко распространены, совершенно необоснованны", — подчеркивают врачи и рекомендуют женщинам пройти вакцинацию.

Страхи мужчин

Но не только женщин беспокоят необоснованные выводы и ложные заявления на сей счет. Новости о негативном влиянии прививок на мужскую фертильность также активно распространяются в соцсетях. Однако результаты одного из исследований, проведенного в США, свидетельствуют о другом: ученые изучили сперму 45 мужчин до и после вакцинации мРНК-вакциной и не смогли найти никакого отрицательного воздействия вакцинации на репродуктивные способности мужчин.

"Мы не смогли найти ни у одного из обследованных мужчин того, чтобы вакцинация оказала какое-либо влияние на качество спермы", — говорит Даниэль Нассау, уролог и один из авторов исследования. Он уверен, что большее количество испытуемых не изменило бы результат.

В то же время Ранджит Рамасами, профессор урологии из Университета Майами, принимавший участие в исследовании вместе с Нассау, упоминает о риске заражения Covid-19 в статье, которая опубликована в The Conversation.

Инфекция опаснее вакцинации

"Прививки от ковида не являются причиной эректильной дисфункции или бесплодия, — пишет Рамасами. — На самом деле SARS-CoV-2 — вирус, вызывающий Covid-19, — создает опасность получить оба заболевания". Уролог и его команда смогли в ходе предыдущего исследования обнаружить вирус в ткани яичек людей, умерших от Covid-19. По словам Рамасами, вирус может не только нарушить выработку спермы и фертильность, но и привести к эректильной дисфункции.

Однако эти результаты не являются совсем уж неожиданными, продолжает Рамасами. Другие вирусы, такие как эпидемический паротит или вирус Зика, также могут вызывать воспаление яичек и ухудшать фертильность. "Чем тяжелее инфекция, тем выше риск бесплодия и эректильной дисфункции. Я могу только настоятельно посоветовать каждому мужчине сделать прививку", — заключил Нассау.