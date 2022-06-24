Вакцинация предотвратила почти 20 млн смертей от Covid-19 во всем мире за один год

Согласно результатам исследования группы британских ученых, в ходе которого использовался метод математического моделирования, вакцины от Covid-19 спасли почти 20 млн жизней во всем мире в течение первого года после их разработки и начала использования. Отчет исследователей был опубликован в научном журнале Lancet Infectious Diseases, пишет портал Forbes.ru.

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Как отмечают авторы, в первый год после начала использования — с декабря 2020 года по декабрь 2021-го — вакцины предотвратили 19,8 млн из 31,4 млн потенциальных смертей. В ходе исследования специалисты проанализировали данные о смертности от коронавируса и данные об избыточной смертности в 185 странах. По оценкам исследователей, вакцинация была наиболее эффективной в странах, население которых имеет высокий или выше среднего уровень дохода.

Результаты исследования доказывают "выдающееся глобальное влияние" вакцинации на борьбу с пандемией, отметил Оливер Уотсон, руководитель исследования и научный сотрудник Центра анализа инфекционных заболеваний Совета медицинских исследований Имперского колледжа Лондона.

Специалисты также обнаружили, что еще почти 600 000 смертей можно было бы избежать, если бы к концу 2021 года 40% населения в каждой стране было вакцинировано, как было указано в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ученые отметили, что на уменьшение смертности влияла как сама вакцинация, так и снижение нагрузки на системы здравоохранения разных стран впоследствии.