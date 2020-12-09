Вакцинация в Великобритании: пациенты с очень сильной аллергией должны избегать вакцины Pfizer

Люди с существенными аллергиями не должны получать вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сегодня заявил британский медицинский регулятор. Два сотрудника Национальной службы здравоохранения столкнулись с острой реакцией на вакцину, передает издание Financial Times.

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Исполнительный директор британского медицинского регулятора MHRA Джун Рейн сообщила, что в первые дни всеобщей вакцинации у двух человек была острая аллергическая реакция на вакцину от Covid-19. Оба получателя имеют историю серьезных аллергических реакций и носят с собой шприц-ручки с адреналином.

Профессор Стивен Поуис, медицинский руководитель Национальной службы здравоохранения, сказал, что это общепринятая практика в случае новых вакцин. По его словам, работники службы успешно восстанавливаются. Pfizer подтвердил, что временно изменены показания для получения прививки. MHRA проводит расследование инцидентов.

Во время третьего этапа испытаний, вакцина Pfizer/BioNTech была признана хорошо переносимой, без серьезных опасений насчет ее безопасности. В испытаниях приняли участие 44 тысячи человек. Из испытаний были исключены люди с историей острых реакций, ассоциированных с вакцинами. На данный момент нет достаточной информации о безопасности вакцины для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом, например, для пациентов ВИЧ. Наиболее распространенные побочные эффекты вакцины Pfizer/BioNTech — боль на месте укола, слабость и головная боль.

Как уже сообщалось, на этой неделе началась массовая вакцинация от Covid-19 жителей Великобритании. Первыми вакцину получили медики и пожилые люди.