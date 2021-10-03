Вакцинный туризм: куда россияне ездят за прививками Pfizer и Johnson & Johnson

Россияне в последние несколько месяцев начали активно заниматься "вакцинным туризмом". Они ездят в страны Европы, где можно сделать себе прививку вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Чаще всего они это делают ради возможности больше путешествовать в будущем. Агентства даже начали предлагать "вакцинные туры". Как работает вакцинный туризм и куда можно съездить из России на прививку?

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"Вакцинный туризм" стал популярен в России в последние месяцы. Спрос на такие поездки связан с тем, что перспектива признания российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения остается неясной: сроки одобрения "Спутника V" ВОЗ все время сдвигаются. Пока привитые "Спутником" или любой другой российской вакциной туристы считаются непривитыми в Евросоюзе и в странах, где российская вакцина не зарегистрирована.

В то же время в России не зарегистрирована ни одна из иностранных вакцин. Привиться ими внутри страны невозможно. Если же гражданин страны привьется вакциной Pfizer за границей, то в России он будет считаться непривитым.

Вакцинный туризм для россиян стал попыткой выбраться из ловушки, в которой они оказались из-за отсутствия договоренностей между Россией и другими странами по взаимному признанию вакцин, а также из-за проблем с одобрением "Спутника V" со стороны ВОЗ. Часто люди, путешествующие за прививкой, ревакцинируются иностранной вакциной - таким образом они получают и российский, и европейские сертификаты.

Где можно купить "вакцинный тур"?

На прошлой неделе Ассоциация туроператоров России сообщила, что пакетные туры "за прививкой от Covid-19" предлагают российские туроператоры "Русский Экспресс", "ВЕДИ Групп" и BSI Group. Причем в сообщении достаточно подробно описывались условия таких поездок и сами туры. Появление таких туров по времени совпало с заявлением ВОЗ о том, что пока у организации есть претензии к производству "Спутника" и это затягивает сроки его одобрения.

Однако сами туроператоры в беседах с Би-би-си поспешили откреститься от нового продукта.

"Мы не организовываем вакцинные туры. Мы организовываем экскурсионные туры и лечебно-оздоровительные в Сербию и другие страны, но это не вакцинные туры. У туриста цели могут быть абсолютно любые", - сказали Русской службе Би-би-си в пресс-службе "ВЕДИ Групп".

Аналогичный ответ дали в BSI Group, которая, по данным АТОР, также в середине сентября предложила путешественникам "прививочные туры".

"Туристы сами решают, что им нужно пройти вакцинацию той или иной вакциной, и обращаются к нам за туром, в рамках которого они собираются поставить себе вакцину", - сказала пресс-секретарь туроператора Иветта Вердиян.

Действительно на сайтах туроператоров, перечисленных АТОР, нет "вакцинных туров", зато есть двух-четырехдневные туры в Сербию, стоимость которых начинается от 500 долларов и заметно превышает стоимость более длительных туров в эту страну. Это, судя по всему, и есть те самые "вакцинные", или, как настаивают туроператоры, экскурсионные туры, в рамках которых турист, если захочет, может пройти вакцинацию.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, ей непонятны причины, по которым туроператоры решили не афишировать появление "прививочных туров".

"Продукт такой есть. Это факт", - говорит Майя Ломидзе, уточняя, что при заказе тура туристы записываются на вакцинацию и в некоторых случаях оплачивают ее на этапе оформления тура.

Ломидзе в разговоре с Би-би-си подтверждает, что как минимум три российские компании продают вакцинные туры. "С середины сентября (то есть за 9-10 дней с начала продаж "вакцинных туров") у каждой из компаний - по 10-20 заявок", - уточняет она.

С вакцинными турами работают в основном туроператоры, в большей степени ориентированные на европейские страны и на индивидуальный подбор туров. Как правило, за такими турами, по словам Майи Ломидзе, приходят россияне, привыкшие много путешествовать или вынужденные по работе или семейным обстоятельствам часто выезжать за границу.

"Можно предположить, что туристы рассчитывают на то, что, привившись признанной ВОЗ вакциной, они в дальнейшем облегчат себе путешествия по миру, по Европе - ну или как минимум сократят те процедуры, которые необходимо пройти, если ты не привит. В любом случае, основная мотивация связана с возможностью упрощения перемещения по миру", - говорит Майя Ломидзе.

Цены на такие туры начинаются от 500 евро и направления по ним ограничены всего несколькими странами.

Можно ли привиться в Европе самостоятельно?

Российские туристы еще до появления вакцинных туров сами отправлялись в поездки в Европу "за прививкой". Обсуждение темы самостоятельной организации поездок в Европу для вакцинации на Форуме Винского - популярном ресурсе у российских путешественников - началось еще в мае, когда границы внутри Европы начали постепенно открываться.

К решительным действиям часто путешествующие по Европе россияне, судя по информации на форуме, перешли в июле, когда в странах ЕС и Шенгена начали действовать электронные ковид-сертификаты.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Житель российской столицы Тимофей два месяца назад привился "КовиВаком" в Москве, а затем решился привиться еще раз за границей. На прошлой неделе он сделал прививку однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson в Будапеште.

"Цель "КовиВака" - защита от вируса. Цель вакцинации Johnson&Johnson - европейский сертификат для путешествий", - поясняет Тимофей.

Прививка в Будапеште для россиянина была бесплатной, в столице Венгрии он оказался во время продолжительного путешествия по Европе. Именно в Венгрии он заранее прививаться не планировал. По его словам, и после "КовиВака", и после вакцины Johnson&Johnson он чувствовал себя хорошо.

Москвичка Ольга предприняла попытку привиться в Польше, где она находилась в деловой поездке, но выяснилось, что иностранных туристов там не прививают. "Много пунктов объехала 18 сентября, дано указание [делать прививку] только зарегистрированным в Польше - или можно супругам зарегистрированных в Польше; с рабочими визами и студентам тоже можно", - рассказывает она.

В итоге на днях Ольге удалось пройти вакцинацию в Испании, куда она приехала на отдых. "Сделала Pfizer (первый компонент) в Фуэнхироле (Малага, Андалусия). Нужен только загранпаспорт, телефон испанский указала знакомого (российский телефон не интересовал), адрес проживания в Испании с моих слов записали", - сообщает она.

За несколько месяцев до этого Ольга прошла полный курс вакцинации "Спутником" в России. По словам туристки, за границей она рассчитывала на однокомпонентный Johnson&Johnson. Но в этот день был в пункте для вакцинации без регистрации был только Pfizer. "Я здесь на 1,5 месяца, мне и двухкомпонентный вариант подходит", - говорит она.

По словам Ольги, если бы она не смогла привиться в Испании, то, скорее всего, полетела бы в другую страну ЕС ради прививки и получения сертификата. Европейский сертификат ей нужен в первую очередь для деловых поездок по Европе. В разговоре с Би-би-си она не рассказала, в какой сфере работает.

"Европейский сертификат вакцинации - это была цель параллельная, но важная. К сожалению, хорошая российская вакцина не позволяет мне вести мой желаемый и необходимый образ жизни. Это была вынужденная мера. Рада, что мой организм мужественно и стойко переносит это испытание", - объясняет свое решение в разговоре с Русской службой Би-би-си Ольга.

В каких странах могут привиться российские туристы и сколько это стоит?

Туроператоры пока предлагают желающим вакцинироваться в Европе только два направления - Сербию и Германию.

"По другим странам, насколько я знаю, вопрос прорабатывается, но определенных договоренностей пока нет", - говорит Майя Ломидзе.

Основным направлением организованного "вакцинного туризма" для россиян стала именно Сербия: в эту страну из России есть прямые регулярные перелеты, виза российским туристам не нужна. Для въезда в Сербию достаточно отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда. Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm (турист сам может выбрать вакцину).

Поездку в Сербию может организовать и сам турист, однако записаться на вакцинацию он сможет только через отель, зарегистрированный в системе E-turista. Заполнить заявку на вакцинацию для туриста могут только сотрудники отеля после заселения. При покупке тура оформлением заявки на вакцинацию, как уточнили в АТОР, занимаются сербские партнеры российских туроператоров.

Однако Сербия не является страной-членом ЕС, поэтому все сертификаты о вакцинации, полученные в этой стране (как и в Черногории, Армении и других не входящих в ЕС странах) необходимо конвертировать в евросертификат. Один из вариантов, которым часто пользуются самостоятельные путешественники - конвертация сертификата во Франции. Министерство Европы и иностранных дел Франции создало специальную систему для получения QR-кода, которой могут воспользоваться туристы, вакцинировавшиеся не в ЕС, но признанной в Евросоюзе вакциной. Аналогичные сервисы появляются и в других странах ЕС.

Для тех, кто не готов к хлопотам по конвертации сербского сертификата в гринпасс, действующий в странах ЕС, туроператоры предлагают вакцинацию в Германии.

В этой стране можно сразу по факту прохождения вакцинации получить сертификат европейского образца. Вакцинироваться в Германии туристам без агентства довольно сложно, говорят в АТОР. Германия еще не открыта для туризма, въезд в страну разрешен только по особым случаям, связанным с семьей, работой, учебой, видом на жительство или по здоровью. Поэтому туристическая компания оформляет путешественнику приглашение в Германию.

Расходы на прививку в Германии для туриста в несколько раз выше, чем стоимость прививочного тура в Сербию. Вакцинация в Германии для иностранца - услуга платная: один компонент Pfizer будет стоить порядка 600 евро, а однокомпонентный Johnson&Johnson обойдется более чем в 850 евро. К этому еще необходимо прибавить расходы на перелет, проживание и, возможно, услуги переводчика.

"Для сравнения - поездка в Сербию на три дня вместе с авиаперелетом на одного человека обходится порядка 600 евро", - сообщили в BSI Group.

Самостоятельные путешественники более свободны в выборе страны, где они могут пройти вакцинацию. По словам Иветты Вердиян, выбор страны для вакцинации определяется сразу несколькими факторами: действующими в той или иной стране правилами въезда и возможностями вакцинации для иностранных туристов, наличием визы в эту страну и стоимостью перелета.

"Сейчас такой период в туризме, когда важны такие факторы как какая виза открыта, в какую страну есть прямой авиаперелет. Это не как раньше, что вы решили лететь в Париж, купили билет и улетели в Париж", - говорит Иветта Вердиян.

У самостоятельных путешественников, желающих привиться одной из признанных в ЕС вакцин, одним из самых популярных направлений стала Хорватия. Вакцинироваться в этой стране иностранный турист может бесплатно и без предварительной записи. В стране есть список пунктов вакцинации, где прививают иностранных туристов. Для въезда в Хорватию россиянам нужна виза (хорватская или Шенгенская) и ПЦР-тест или тест на антиген.

"Только что (17.09.2021) привилась в Загребе Pfizer на Цимермана, 64", - пишет на форуме Винского пользователь _Wind_, которая добиралась в Хорватию из Петербурга через Стамбул.

"В самом центре вакцинации я - единственная русская на тот момент. Всё вежливо, любезно, быстро. Дали заполнить анкету на русском, потом задавали те же вопросы, что в анкете, ещё раз на английском, спросили, какую прививку хочу", - рассказывает путешественница.

Во Францию въезд из России с туристическими целями запрещен, но многие россияне пользуются возможностью приехать в страну через другие европейские страны - Грецию, Румынию или Хорватию. Для въезда во Францию из этих стран необходимо иметь один отрицательный ПЦР-тест. Прививка для иностранных туристов во Франции также бесплатна.

"Прививают абсолютно всех, без предварительной записи, только с паспортом, на площади возле мэрии - Hotel de Ville, стоит большая палатка красного креста", - сообщает на Форуме Винского одна из участниц обсуждения.

"Дают заполнить анкету на французском, но там ничего сложного - имя, фамилия и т.д., отсутствие аллергий - помогают и всё рассказывают на английском. После укола 15 минут ждать - и распечатывают заветную бумажку сразу с qr-кодом", - рассказывает она.

В Греции, куда россияне могут приехать с обычной туристической визой и отрицательным ПЦР-тестом, доступ к вакцине для иностранных туристов несколько затруднен. Для того, чтобы записаться на прививку, нужен номер социального страхования AMKA. Турист может получить временный номер социального страхования, обратившись в один из Центров обслуживания граждан (KEP). Однако сроки его получения могут составлять порядка трех-четырех недель, поэтому такой вариант вакцинации подходит только тем туристам, которые имеют возможность надолго задержаться в стране или вернуться в Грецию через несколько недель.

Также иностранные туристы могут привиться без предварительной записи в ряде пунктов в Венгрии и Италии. Летом иностранных туристов бесплатно прививали и в Румынии, при этом центры вакцинации были открыты в самых популярных туристических местах - например, в замке Бран (известен как замок Дракулы). Таким образом власти Румынии хотели ускорить процесс вакцинации граждан и привлечь в традиционно популярные у путешественников места иностранных туристов. Однако сейчас Румыния фактически прекратила бесплатную вакцинацию иностранных туристов.

Правила вакцинации иностранных путешественников в европейских странах меняются, в зависимости от эпидемиологической ситуации, наличия вакцины и других факторов.

"Вакцинироваться можно почти во всех странах, все остальное зависит от предпочтений, возможностей и обстоятельств того или иного человека", - резюмирует Иветта Вердиян.

Зачем российскому туристу вакцинация в Европе?

В Европе российский "Спутник V" признают всего несколько стан - Хорватия, Кипр, Греция, Болгария и Эстония. В остальных европейских странах, признаются только вакцины, одобренные для использования в ЕС и странах Шенгена: это AstraZeneca, Janssen, Moderna и Pfizer.

В то же время с 1 июля на всей территории ЕС и в шенгенской зоне - всего в 31 стране Европы - начали действовать Covid-сертификаты. Есть три вида сертификатов: один подтверждает негативный тест на коронавирус, другой свидетельствует о выздоровлении после перенесенного Covid-19 и еще один подтверждает прохождение курса вакцинации одной из зарегистрированных в ЕС вакцин. С российским "Спутником" или любой другой российской вакциной такой сертификат получить невозможно, а путешествия по Европе без такого сертификата затруднительны, а порой - вовсе невозможны.

Сертификат не является условием для поездок по Европе, но в ряде случаев значительно упрощает перемещения в пределах ЕС и шенгенской зоны. При этом каждая страна ЕС имеет право изменить условия въезда - и многое зависит от правил в каждой отдельно взятой стране или регионе.

В ряде стран, например во Франции, только обладатели сертификатов могут посещать кафе и рестораны. Кроме того, с августа во Франции QR-коды должны предъявлять пассажиры внутренних и международных авиа- и наземных рейсов.

Срок действия сертификата зависит от его типа и, опять же, от правил, действующих в каждой отдельной стране. При этом сроки действия сертификатов могут меняться по решению властей страны.

В большинстве стран ЕС Covid-сертификат, выданный после полного курса вакцинации, начинает действовать через 14 дней после второй прививки и сохраняет силу минимум полгода с момента выдачи, однако эти сроки могут меняться в зависимости от данных медицинских исследований и внутренних правил страны. Так, в Испании такой сертификат действует до одного года с момента выдачи.

А это не вредно для здоровья?

Многие "вакцинные туристы" ради получения европейского сертификата о вакцинации продемонстрировали определенную смелость в экспериментах с комбинацией вакцин. Так, некоторые туристы после двух доз "Спутника" через месяц-два решились на полный курс Pfizer или Moderna. Не вредно ли это для здоровья?

Foto: Pixabay

"Короткий ответ: мы не знаем, что это означает для здоровья, потому что исследований на этот счет нет", - говорит ​​молекулярный биолог, автор книги "Вирус, который сломал планету" Ирина Якутенко.

Ирина Якутенко сама ради свободы перемещения между странами решилась на вынужденный эксперимент и после двух компонентов "Спутника" привилась вакциной Moderna. По ее словам, имеющиеся у ученых "общие соображения" относительно сочетания вакцин говорят что у комбинации разных типов вакцин могут быть определенные плюсы.

"В самой идее - сочетания разных вакцин - нет ничего нового. Общие соображения на этот счет таковы, что сочетание разных типов вакцин является часто более эффективным способом вакцинирования, чем повторение одной и той же вакцины, потому что разные способы доставки действующего вещества в разных вакцинах активируют разные компоненты иммунной системы", - говорит Ирина Якутенко.

Имеющиеся у ученых данные свидетельствуют, что эти "общие соображения", скорее всего, верны и в отношении вакцин против коронавируса, отмечает Ирина Якутенко. Она приводит в пример исследование, в ходе которого рассматривался опыт вакцинации (в основном в Британии) AstraZeneca (в качестве первого компонента) и Pfizer (в качестве второго компонента)

"Есть данные, что у них количество антител больше, чем у людей, которые делают одинаковые вакцины. И значительно больше, чем у людей, которые делали только одну дозу. Собственно защиту авторы не смотрели, но эти показатели коррелируют", - говорит Ирина Якутенко.

Всегда остается теоретически возможный риск редких аутоиммунных реакций, которые могут возникнуть на какое-либо сочетание вакцин, отмечает эксперт.

"Мы пока ничего не можем на эту тему сказать. Потому что если такие реакции и есть, то это очень редкие вещи, а людей, которые "развлекаются", комбинируя разные вакцины, мало. На такой выборке поймать подобные осложнения малореально. Но для других вакцин сочетание разных их типов не повышало частоту аутоиммунных реакций, пока нет ", - говорит Ирина Якутенко.