Вакцину от коронавируса получили 20 миллионов британцев

Британские медики ввели минимум одну дозу вакцины от COVID-19 уже 20 млн человек, сообщил в воскресенье премьер Великобритании Борис Джонсон.

"20 млн человек в Великобритании сделали укол. Это - колоссальное достижение", - написал он в своем твиттере.

Джонсон призвал сограждан прививаться от коронавируса, так как это поможет оставить позади пандемию COVID-19.

Население Великобритании - около 66 млн человек.

В начале недели Джонсон представил план правительства по снятию ограничений, действующих в связи с COVID-19 в Англии. Согласно ему, ограничения будут снимать в зависимости от обстановки в четыре этапа.

20 million people across the UK have now got the jab – a huge national achievement and a testament to the tireless work of NHS staff, volunteers, the Armed Forces & many more.

I urge everyone to get the jab when called. Every jab makes a difference in our battle against COVID. pic.twitter.com/kdkB2EkGlS