"Вакуум силы": что известно о боях на границе Армении и Азербайджана и как это повлияет на Карабах

В ночь на 13 сентября войска Азербайджана открыли огонь по территории соседней Армении. Это не первая эскалация в регионе за последние месяцы, но уж точно беспрецедентная: под обстрелом оказались не только приграничные города, но и армянский курортный город Джермук. Гарантом безопасности в регионе остается Россия, но она слишком занята войной в Украине, и неспокойная обстановка в Нагорном Карабахе Москве не на руку. Что известно о столкновениях и могут ли они привести к новой большой войне.

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Обстрелы Армении

Ночью Армения заявила, что Азербайджан начал боевые действия на границе двух стран. Министерство обороны Армении утверждает, что Баку использует артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Под ударом, по версии Еревана, оказались населенные пункты Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан. Важно отметить, что все эти села и города находятся на территории Армении и не имеют отношения к Нагорному Карабаху, который традиционно является предметом разногласий двух стран.

Кроме того, сразу несколько СМИ сообщают, что звуки взрывов слышали в армянском курортном городе Джермук. По данным издания Sputnik Армения, въезд транспорта в город ограничен — проехать могут только местные жители и те автомобили, которые вывозят людей из сел, прилегающих к Джермуку, в более безопасные районы.

Машины также ездят в Мартуни — город рядом с озером Севан, куда привезли нескольких раненых. Еще нескольких пострадавших пришлось доставить в Ереван — им требуется более серьезная медицинская помощь.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе ночных боев погибли 49 военнослужащих страны. Минздрав добавляет, что ранены трое мирных жителей.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате боевых действий в ночь на 13 сентября было убито по меньшей мере 50 азербайджанских военнослужащих, в том числе восемь пограничников.

В Баку уверяют, что обстрелы — ответ на "широкомасштабные провокации" со стороны Армении. Азербайджан настаивает, что Армения заминировала участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогой снабжения. Якобы в ответ на эти действия Баку принял "срочные меры", которые и привели к столкновениям.

Происходящее сегодня можно назвать самой серьезной эскалацией с конца второй карабахской войны.

Эксперт Тигран Григорян отмечает, что даже во время той войны азербайджанская сторона не обстреливала артиллерией армянские города. "Это новость в нашем контексте. Но сам факт эскалации я объясняю тем силовым вакуумом, который сейчас существует в зоне конфликта и в нашем регионе в целом из-за российско-украинской войны", — говорит эксперт.

Бездействие России

Азербайджанский военный эксперт Азад Исазаде защищает позицию руководства своей страны по поводу "провокаций" со стороны Армении.

"Мы еще будем сталкиваться с подобными ситуациями в период, когда обе стороны приближаются к заключению мирного договора", — считает он, напоминая, что столкновения уже происходили в последние месяцы. — Мы должны понимать, что обострения, скорее всего, будут всю зиму и в начале следующего года, и азербайджанская армия находится в состоянии боевой готовности".

В ответ на вопрос об обстрелах территории Армении со стороны Азербайджана Исазаде говорит, что не видит достаточных доказательств: "Такие обвинения должны сопровождаться доказательствами, и в современный период, когда есть телефон у каждого в кармане, это можно заснять. И если это будет представлено, мы сможем уже обсуждать, что это было, кто это сделал и зачем".

При этом в сети уже появилось видео, на котором слышны звуки взрывов в армянском курортном городе Джермук.

Историк Карабахского конфликта Ариф Юнус уверен, что Азербайджан нанес удар, воспользовавшись моментом. Он связывает обострение с неудачными переговорами на недавней встрече в Брюсселе премьера Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева. Юнус отмечает, что Азербайджан требует от Армении выполнения публично озвученных пяти тезисов.

План из пяти пунктов, предложенный Азербайджаном

взаимное признание суверенитета, территориальной целостности

взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий

отказ от применения угроз и силы

делимитация и демаркация государственной границы

открытие транспортных коммуникаций

"А Пашинин заявляет, что эти требования не неприемлемы, но карабахский вопрос остается, и это вопрос не территориальной целостности, а прав человека", — говорит историк. По словам эксперта, это могло вызвать раздражение Алиева.

"Было понятно, что Азербайджан нанесет удар, воспользовавшись моментом", — считает он, отмечая что мир сейчас занят войной в Украине, а армия Армении слаба.

Россия является главным посредником между Арменией и Азербайджаном. Так было и до войны 2020 года, но после нее Москва превратилась в главного гаранта безопасности в регионе — российские миротворцы до сих пор находятся в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

Армения уже обратилась к России, странам-членам ОДКБ и Совету безопасности ООН. Армения просит у России задействовать Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между странами.

"Но Россия сейчас сильно занята происходящим в Украине. И России невыгодно, чтобы сейчас начался еще один конфликт или, как они говорят, "второй фронт". В результате мы видим фактическое бездействие России. Если раньше ей достаточно было сделать пару звонков, то сейчас мы видим, что Россия не в состоянии остановить военные действия в зоне конфликта на протяжении месяцев. Так что занятость России сильно меняет ситуацию здесь на земле", — говорит старший исследователь Международной кризисной группы по вопросам Южного Кавказа Олеся Вартанян.

Но и до начала вторжения в Украину у Москвы не было большого желания активно вмешиваться в конфликт между Азербайджаном и Арменией, считает политолог Тигран Григорян. "Статус посредника между Арменией и Азербайджаном важен для России. Но на протяжении последних месяцев значимость Азербайджана для Москвы значительно выросла", — говорит Григорян.

Несколько дней назад в Баку представители России и Азербайджана подписали декларацию по развитию международного транспортного коридора "Север — Юг". "Это очень важный транспортный путь для России, и он проходит в том числе через территорию Азербайджана. Баку может помочь Москве диверсифицировать свою транспортную инфраструктуру и снизить зависимость от экспорта в Европу, — говорит эксперт. — Возросшая роль Азербайджана для России делает практически невозможным активное российское вмешательство в этот конфликт. У России нет ни только желания, но и возможностей как-либо сдерживать Азербайджан. Мы видим, какая ситуация в Украине, какие неудачи у российской стороны. И понятно, что для Москвы сейчас Южный Кавказ не является приоритетным".

Борьба за "буферную зону"?

Полтора года после окончания последней большой войны в регионе — это время и без мира, и без войны. Локальные обострения происходят регулярно, и в основном в эскалации обвиняют Азербайджан, который в марте этого года даже взял под контроль еще один населенный пункт и высоту в зоне конфликта.

Но в конце июля ситуация в Карабахе еще больше осложнилась.

Сначала власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что азербайджанцы пытались перейти линию соприкосновения. Потом российские миротворцы отчитались о "трех нарушениях режима прекращения огня" со стороны Азербайджана. После этого стороны начали обвинять друг друга в обстрелах.

В разговоре с Би-би-си эксперты отмечали, что таким образом президент Азербайджана Ильхам Алиев, скорее всего, хочет подтолкнуть Ереван к скорейшему решению спорных вопросов.

Эксперт Олеся Вартанян считает, что для Азербайджана цель эскалаций в последние месяцы заключалась во взятии нескольких стратегических горных вершин, что и было сделано.

"Военные специалисты поясняют нам, что сейчас та земля, на которой находится Нагорный Карабах и российские миротворцы, под фактически полным обозрением азербайджанских военных. Так что азербайджанцы могут видеть, что происходит внутри этой зоны, где располагаются миротворцы. Кроме того, представители Карабаха говорили, что чувствуют себя в окружении, и считают, что Азербайджан усилил свои позиции, чтобы в дальнейшем, если произойдет какая-то новая военная эскалация, было проще взять новые территории", — поясняет Вартанян.

Летом главным спорным вопросом оставался Лачинский коридор — шесть километров горной дороги, которая во время войны перешла под контроль Азербайджана, но продолжала играть ключевую роль для непризнанного Нагорного Карабаха, соединяя его с Арменией. В конце августа российские миротворцы, регулировавшие движение по Лачинскому коридору, передали контроль над дорогой Азербайджану и ушли на новые позиции.

По мнению армянского политолога Тиграна Григоряна, сейчас речь может идти о так называемом Зангезурском коридоре, который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В начале лета президент Азербайджана Ильхам Алиев объявлял, что Зангезурский коридор "уже становится реальностью". В действительности Ереван выступает против идеи проложить транспортный коридор из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.

Помимо этого, говорит Григорян, речь может идти и о повестке мирного договора между Арменией и Азербайджаном. "Прямо сейчас, в процессе эскалации, появляются новые нарративы. Например, источники, приближенные к министерству обороны Азербайджана, говорят о необходимости создания некой буферной зоны между Арменией и Азербайджаном. Очевидно, что сейчас Азербайджан силовым давлением пытается достичь тех политических целей, которые невозможно достичь за столом переговоров", — думает эксперт.

Он надеется, что единственным существенным фактором в этой ситуации может оказаться только жесткая реакция стран Запада — пусть и непубличная. Во вторник стало известно, что советник госсекретаря США по Кавказу Филип Рикер приземлился в Баку. А посланник главы ЕС в Закавказье Тойву Клаар тоже на пути в регион.