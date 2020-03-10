Валентина Терешкова предложила внести поправку об обнулении президентских сроков в России

Депутат Российской Думы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков, сообщает "Медуза".

Терешкова предлагает убрать ограничения либо "заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, если этого потребует ситуация или захотят люди".

Глава фракции "Единой России" Сергей Неверов уже заявил о готовности поддержать поправку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что это предложение необходимо обсудить с лидерами думских фракций, а также узнать мнение действующего президента по этому поводу.

В январе этого года президент России Владимир Путин в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике, когда нет срока пребывания у власти главы государства.

Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил запретить высшим чиновникам, парламентариям и судьям иметь любое иностранное гражданство или вид на жительство. Это ограничение предлагается распространить и на кандидатов в президенты России. Также Путин выдвинул инициативу ввести требование в виде проживания в России не менее 25 лет для выдвижения в президенты. Президент заявил, что слово "подряд" в отношении ограничений на избрание более двух сроков он готов исключить из основного закона.