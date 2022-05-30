Вандал испачкал тортом защитное стекло "Моны Лизы"

Судя по роликам в соцсетях, работа да Винчи не пострадала, а нападавший призывал других художников "задуматься о планете".

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Нападение на выставленную в парижском Лувре картину произошло в воскресенье, 29 мая. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на публикации в соцсетях.

Мужчина, переодетый в женщину, приехал в музей на инвалидной коляске, приблизился к работе да Винчи и начал размазывать торт по защитному стеклу, закрывающему картину. Затем он раскидал в зале розы.

Вандала задержала охрана. Пока его выводили из зала, он говорил, что "нужно думать о Земле". СМИ предполагают, что речь может идти о некой "акции защитников природы". Сама картина, судя по всему, не пострадала.

"Мона Лиза", также известная как "Джоконда", уже несколько раз подвергалась нападениям. Так, в 1956 году картину сначала облили кислотой, а затем в нее бросили камень (после этого шедевр решили закрыть пуленепробиваемым стеклом). В 1974 году на выставке в Токио вандал забрызгал стекло краской из балончика, а в 2009-м посетительница Лувра бросила в картину чашку.