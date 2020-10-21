Вандалы испортили 70 экспонатов в музеях Берлина. Вопросы и к ним, и к полиции

Неизвестные злоумышленники облили маслянистым веществом из пульверизатора около 70 экспонатов музея Пергамон, Нового музея и Старой национальной галереи на Музейном острове в Берлине — древнеегипетские саркофаги, каменные изваяния и картины XIX века.

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Вещество оставило на них видимые невооруженным глазом пятна.

Хотя акт вандализма имел место 3 октября, когда в Германии отмечалась 30-летие воссоединения, известно о нем стало лишь в минувший вторник, когда об инциденте сообщили интернет-версии газет Zeit и Tagesspiegel и радиостанция Deutschlandfunk.

СМИ, в свою очередь, узнали о случившемся потому, что граждане, посетившие музеи 3 октября и купившие билеты онлайн, начали получать SMS-сообщения от полиции с просьбой поделиться информацией, если они заметили что-то подозрительное.

Остальные музеи Германии не получали от властей предупреждения о возросшем риске вандализма.

Отвечая на вопрос "Тагесшпигель", уголовная полиция Берлина объяснила свое 17-дневное молчание "стратегическими соображениями".

С хулиганами и их мотивами также ничего не ясно. Никто не взял на себя ответственности за случившееся и не сделал никаких заявлений.

Некоторые немецкие СМИ связывают нападение с ультраправыми экстремистами. Блогер Аттила Хиндманн, известный сторонник теории всемирного заговора, автор веганских кулинарных книг и распространитель конспирологических версий касательно Covid-19, назвал Пергамский алтарь "троном Сатаны".

В августе нынешнего года Хиндманн утверждал в мессенджере Telegram, что по ночам в музее якобы совершаются человеческие жертвоприношения и практикуется педофилия.

Полиция подтвердила, что ведет расследование, но не сообщила никаких подробностей.

Прусский фонд культурного наследия, в чьем ведении находятся музеи, обещал провести позднее в среду пресс-конференцию.

СМИ называют инцидент на Музейном острове одним из крупнейших преступлений против произведений искусства в истории Германии.

В марте 2017 года из расположенного там же музея Боде ночью украли гигантскую коллекционную золотую монету "Большой кленовый лист" стоимостью в 4 миллиона долларов. Трое похитителей, в том числе охранник музея, были изобличены и получили тюремные сроки, но монету так и не нашли.

Остров посередине реки Шпрее является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и одной из самых посещаемых достопримечательностей Берлина. Там находятся богатейшие собрания европейских и средиземноморских художественных памятников.

Главный из музеев, Пергамон, назван по имени самого знаменитого экспоната, Пергамского алтаря. Он был изготовлен во II веке до нашей эры по заказу Эвмена II, царя Пергама, древнегреческого города-государства на территории современной Турции.

В настоящее время алтарь находится на реставрации и заменен его 3D-изображением.

Другое всемирно известное сокровище Пергамона — ворота Иштар, одни из восьми городских ворот Вавилона.

В Новом музее находится знаменитый бюст Нефертити, супруги жившего в XIV веке до н.э. фараона Эхнатона и матери Тутанхамона.

Основные археологические находки на Ближнем Востоке были сделаны в конце XIX-го — начале XX века, причем английские исследователи работали преимущественно в Египте, являвшемся британским протекторатом, а немецкие на территории Османской империи, союзницы кайзеровской Германии.