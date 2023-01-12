Варшава и Лондон готовы поставить Украине тяжелые танки

Польша может поставить Украине 14 танков Leopard-2, однако для этого ей нужно согласие их производителя — Германии.

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Польша стала первой страной НАТО, заявившей об отправке западных тяжелых боевых танков Украине. Вечером в среду,11 января, о решении передать Киеву роту танков Leopard-2 в рамках международной коалиции объявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой во Львове. Речь идет о 14 танках. Несмотря на заявление Дуды, пока отправить танки Польша не может, так как для этого требуется реэкспортная лицензия их производителя — Германии.

Берлин не готов к реэкспорту и поставкам Украине Leopard-2

В Берлине пока к этому не готовы. Официальный представитель федерального канцлера Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) заявил в среду вечером, что позиция Германии, не разрешающая реэкспорт, не изменилась. Хебештрайт указал также, что ему неизвестно как о запросах на реэкспорт со стороны союзников по НАТО, так и об их предложениях о направлении в Украину танков непосредственно из Германии

После принятого в начале января решения Германии передать Украине до 40 БМП Marder на немецкое правительство растет нажим со стороны тех, кто настаивает на поставках Киеву и тяжелых боевых танков Leopard 2. Так, внешнеполитический эксперт социал-демократов Михаэль Рот (Michael Roth) поддерживает идею создания для поставок Украине своего рода европейского "танкового альянса", объединяющего 13 стран ЕС, на вооружении которых находятся в общей сложности примерно 2000 танков Leopard. Кроме Германии и Польши, значительное количество таких танков есть в Финляндии, Испании, Греции, Турции и Дании.

Лондон может предложить Киеву около десяти Challenger 2



Руководство Финляндии накануне заявило, что внимательно следит за развитием ситуации по отправке танков Leopard Украине и готово рассмотреть возможность участия, если появится группа стран, поддерживающих поставку.

В среду о намерении передать Украине танки объявил и Лондон. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы продвигаться "дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков", сообщили в канцелярии Сунака. По данным телеканала Sky News Лондон может предложить Киеву около десяти основных боевых танков британской армии Challenger 2.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре указал, что для решительного наступления Украине нужно примерно 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.