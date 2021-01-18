Вашингтон и Евросоюз настаивают на немедленном освобождении Навального

Вашингтон серьезно озабочен арестом Алексея Навального в Москве, заявил в понедельник, 18 января, госсекретарь США Майк Помпео. В своем заявлении он называет задержание политика "последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти". Глава Госдепартамента настаивает на немедленном и безусловном освобождении основателя Фонда борьбы с коррупцией, пишет Deutsche Welle.

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Власти РФ должны немедленно освободить Навального, заявил 17 января соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Байден назначит Салливана советником по нацбезопасности после инаугурации. "Навального следует немедленно освободить, а виновных в ужасающем покушении на его жизнь - привлечь к ответственности. Атаки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали",- написал Салливан в своем Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Салливана призвала зарубежных политиков "уважать международное право" и "заняться проблемами в собственной стране".

Американский сенатор и экс-кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс также призвал освободить Алексея Навального. Сандерс назвал возвращение оппозиционера в Россию мужественным поступком и заявил, что США "должны поддерживать тех, кто борется с коррупцией и работает ради демократии во всем мире".

Страны ЕС поддержали Навального

Председатель Евросовета Шарль Мишель осудил задержание Алексея Навального и призвал немедленно освободить оппозиционера. Об этом он написал вечером в воскресенье, 17 января, в своем Twitter.

С таким же требованием выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима", - написал в своем Twitter Боррель.

Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если политик не будет освобожден в ближайшее время. Правозащитная организация Amnesty International признала оппозиционера узником совести.

МИД Франции в тот же день присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом оппозиционера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального "очень серьезным фактом" и потребовал немедленно освободить оппозиционера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину - это мужественный шаг.

Задержание Навального

Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву 17 января, в Германии он несколько месяцев лечился от последствий отравления "Новичком". Самолет с оппозиционером на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но перед посадкой лайнер направили в Шереметьево. Там Навального задержали на паспортном контроле, ссылаясь на то, что он объявлен в розыск по делу "Ив Роше".

Оппозиционер называет все уголовные дела в его отношении сфабрикованными. Евросоюз и отдельные страны Европы призвали российские власти освободить Навального. ФСИН заявляет, что политик останется под стражей до решения суда 29 января.