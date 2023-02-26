Вашингтон: Крым - это Украина, но как его возвращать, должен решить Киев
Foto: AFP/Scanpix

Госдепартамент США в своем заявлении по случаю девятой годовщины аннексии Крыма Россией подчеркнул, что "Крым - это Украина", передает CNN.

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"США не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией", - вновь подтвердил пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма Россией в 2014 году - "явное нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины".

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не стал отвечать на вопрос, поддержит ли администрация Джо Байдена Украину, если та решит вернуть Крым военным путем.

"Что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны и ее урегулирования, - это должны решить украинцы при поддержке Соединенных Штатов", - сказал он CNN.

"Но я просто не собираюсь вдаваться в гипотетические вопросы, - продолжил он, - Потому что сегодня мы имеем дело с контрнаступлением на востоке, на юге [Украины], и мы должны дать украинцам инструменты для этой войны. И мы это делаем".

Представитель Госдепа не стал вдаваться и в прогнозы на будущее. "Война непредсказуема", - ответил Салливан в ответ на вопрос журналиста о том, как долго она может продлиться.

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