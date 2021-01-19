Вашингтон объявил действия Китая в отношении уйгуров геноцидом
Foto: AFP/Scanpix

Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) "геноцидом" и "преступлениями против человечности". Такое заявление, как передает ТАСС, сделал во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

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"После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году КНР <…> совершала преступления против человечности <…> в Синьцзяне. <…> Кроме того, <…> я пришел к выводу, что КНР <…> осуществляла [там] геноцид", — утверждается в распространенном заявлении Помпео.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район в основном населен мусульманами-суннитами. Они говорят на уйгурском языке, который относится к тюркской языковой группе.

В 2018 год комиссар ООН по правам человека сообщил, что у них в распоряжении имеются данные о нескольких миллионах уйгуров, которых якобы незаконно удерживают в лагерях СУАР и принуждают отказываться от ислама.

Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в этом автономном регионе ущемляются права и свободы местных жителей.

Официальный Пекин утверждает, что, создавая "центры по перевоспитанию" и ограждая уйгуров от влияния радикального фундаментализма, они обеспечивают мусульманское население Синьцзяна навыками, позволяющее ему впоследствии найти хорошую работу.

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