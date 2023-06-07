Ватикан: папа Римский успешно перенес операцию, у него нет осложнений

У папы Римского Франциска нет осложнений после операции на брюшной полости, которая длилась три часа, сообщил в среду Святой Престол.
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Ожидается, что понтифик проведет несколько дней в больнице после операции.
86-летний папа Франциск, перенесший операцию на толстой кишке в 2021 году, страдал от грыжи, которая вызывала повторяющиеся, болезненные и ухудшающиеся симптомы.
Во вторник Франциск сдал анализы в больнице, а в среду провел свою обычную еженедельную аудиенцию перед госпитализацией.
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