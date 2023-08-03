"Важные истории": ЧВК "Вагнер" продолжает вербовку наемников вопреки заявлениям Пригожина

Партнеры ЧВК "Вагнер" в регионах РФ продолжают набор наемников, хотя основатель структуры Евгений Пригожин публично говорил о прекращении вербовки. Об этом пишут "Важные истории", изучившие тематические чаты в соцсетях.

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31 июля Пригожин заявил, что "Вагнер" не испытывает "дефицита в личном составе" и поэтому не набирает новых наемников, отметив, что этот процесс может возобновиться, "как только Родине потребуется". По его словам, ЧВК присутствует только в Африке и Беларуси.

При этом в профильных чатах, где общаются российские "добровольцы", журналисты обнаружили сообщения о том, что ЧВК планирует возобновить набор в августе.

Экс-наемник "Вагнера", воевавший в Африке и Украине, на условиях анонимности сообщил "Важным историям", что вербовку возобновили в Новосибирске и Омске через партнеров ЧВК — через организацию ветеранов "Силовое единство Сибири" и православный спортивный клуб "Десантник" соответственно.

Корреспондент издания попробовал записаться в ряды "вагнеровцев". В "Десантнике" ему отказали, сообщив, что набор на территории РФ запретили. В новосибирской организации журналисту предложили предложили прийти в офис и сдать нормативы по физической подготовке. Среди других требований к кандидатам — отсутствие судимости, хронических заболеваний и долгов по базе судебных приставов, а также наличие военной специальности и заграничного паспорта. Успешно прошедших отбор отправят в Африку, сообщили в "Силовом единстве Сибири".

Вагнеровец, с которым удалось пообщаться "Важным историям", утверждает, что направление работы наемников определяют уже после отбора — новобранцев могут отправить, в том числе, в Украину. При этом выдававший себя за "добровольца" журналист получил предложение поехать на войну не от "Вагнера", а от ЧВК "Редут", которую связывают с "Газпромом".