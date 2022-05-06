Ведущая Первого канала Екатерина Андреева осудила запрет Instagram в России – и призналась, что заходит в него через VPN
Foto: Кадр из видео

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева осудила запрет социальной сети Instagram в России. Об этом она заявила на форуме журналистов в Кубани, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости и "Говорит Москва".

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"Я продолжаю вести Instagram через VPN. Это не запрещено, и я не занимаюсь экстремистской деятельностью. Считаю, что запрещать Instagram в России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность — это неправильно", — сказала Андреева.

21 марта Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta "экстремистской организацией" и запретил в России принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram за "экстремистскую деятельность".

Роскомнадзор заявлял, что запрет соцсетей не приведет к дополнительным ограничениям для обычных пользователей. При этом ведомство запретило российским СМИ демонстрировать логотипы Meta, Facebook и Instagram.

По данным проекта "Роскомсвобода" на 5 мая, с начала войны в России были заблокированы более трех тысяч сайтов. Доступ к таким ресурсам, а также Facebook и Instagram можно получить через VPN-сервисы, которые в России также блокируют. В марте глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отчитался о блокировке 20 таких сервисов.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что пользуется VPN. Он отметил, что в России, как и во всем мире, была абсолютная монополия "отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее". "И все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

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