Ведущая "Первого канала" Екатерина Андреева прокомментировала случай с плакатом NO WAR в прямом эфире
Foto: Kadrs no video

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева согласна со всем английским текстом, сообщает Telegram-канал Baza (На английском там было написано No war. Russians against war). Однако ведущая выразила несогласие со словами на плакате, что на Первом канале лгут.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит", — заявила Андреева.

Уже сообщалось, что вечером 14 марта редактор Первого канала российского телевидения Марина Овсянникова в понедельник вечером прервала эфир программы "Время", появившись в студии с антивоенным плакатом.

Позже стало известно, что Овсянникова перед тем, как выйти в эфир с антивоенным плакатом, записала обращение. В нем она назвала то, что сейчас происходит на Украине, "преступлением", а Россию "страной-агрессором". Ответственность за происходящее она возложила на президента России. Кроме того, она сообщила, что последние годы работала на "Первом канале" и что ей "стыдно за это", поскольку она "позволяла говорить ложь с экрана телевизора".

"Первый канал" заявил, что проводит служебную проверку. "В прямом эфире программы "Время" действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка", — говорится в заявлении пресс-службы канала.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Овсянникову: "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?