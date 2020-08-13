Ведущие белорусских госканалов увольняются на фоне жесткого разгона протестов

Не менее семи ведущих белорусских госканалов "Беларусь 1" и ОНТ объявили о своем увольнении на фоне массовых протестов в стране.

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Ведущая ОНТ Ольга Богатыревич опубликовала в Instagram фото заявления об увольнении "по соглашению сторон", подписанное 12 августа. "Нас мало, но мы есть!!!" — написала она. В сториз Богатыревич добавила: "Лучше поздно, чем никогда".

Об увольнении также сообщили ведущие "Беларусь 1" Вера Каретникова, Евгений Перлин, Владимир Бурко, Ольга Бельмач и Андрей Макаенок, а также ведущий Агентства теленовостей Сергей Козлович. Каретникова сообщила о своем уходе, выложив картинку с сердцем и бело-красно-белым флагом, который используют участники протестов в Беларуси. "Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день", — написала ведущая.

"Я никогда не скрывала свою гражданскую позицию и всегда очень смело ее придерживаюсь. И, наверное, не написала бы этот пост, но сегодня я на мгновение представила, что там, на улице, сейчас мои любимые люди. И они пострадали в этих противостояниях", — цитирует Каретникову КП — Беларусь.

Ведущий развлекательных проектов Евгений Перлин, который вел прямые эфиры на телевидении с 2009 года, написал в своем Facebook, что "сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались". "Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь", — сообщил он.

Соведущий Перлина Андрей Макаенок сказал, что принял решение об уходе давно, но "не хотел хайповать на этой теме". "Сложно говорить "доброе утро", если по факту оно не сильно доброе Если раньше я всегда оставался в нейтралитете, потому что был уверен: когда ситуация не очень, должен быть человек-позитив, который поддерживает всех своей улыбкой. Но сейчас понимаю, что мои улыбки из телевизора, наверное, уже не нужны. Это улыбка скорее кощунственная, в нынешней ситуации в стране она больше не воодушевляет зрителей", — сказал Макаенок КП.

Ведущий военной программы "Арсенал" Владимир Бурко обратился к руководству вооруженных сил Беларуси. Он отметил, что пять лет негласно был медийным лицом Министерства обороны республики и рассказывал "о том, что наша армия самая доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав — пример для подражания".

"Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей", — сказал Бурко.

Он призвал солдат и офицеров "одуматься пока не поздно" и донести своему руководству и Совету безопасности, что "ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными". "Я прошу вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы, будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим", — отметил ведущий. Говоря об увольнении, он сказал, что ушел сам, но "не без приключений".

Сергей Козлович в ответ на поддержку после своего увольнения подчеркнул, что не считает себя героем. "Среди журналистов герои те, кто из горячих точек рассказывают вам о происходящем. В утренних новостях на телике я читал официальную информацию, в том числе от МВД. А сейчас прошу внимательно и по возможности с разных сторон смотреть на любые посты. То, что происходит на улицах — жутко и не укладывается в мои понимания адекватного поведения силовых структур", — написал ведущий в сториз.

Еще до выборов с развлекательного телеканала СТВ уволился ведущий Антон Мартыненко, напоминает "Дождь". Причиной послужили задержания людей, стоявших в очереди в сувенирный магазин, где продавались футболки "ПСІХОЗ%". Эта надпись отсылает к цитате президента Белоруссии Александра Лукашенко о "коронавирусном психозе" и к рейтингу Лукашенко в 3%, о котором говорили его оппоненты. Очередь в магазин образовалась после сообщений о его скором закрытии из-за проверок госорганов.

The Village Беларусь пишет, что с телеканала ОНТ также уволился заведующий отделом политических обозревателей, глава президентского пула и ведущий пропагандистской программы "Антифейк" Дмитрий Семченко. Его супруга подтвердила изданию эту новость. "И пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать", — добавила Юлия Семченко.