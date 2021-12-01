Великобритания: десятки человек застряли в заваленном снегом пабе. Они пили пиво и пели в караоке

Десятки человек застряли в самом высокогорном пабе Великобритании The Tan Hill Inn из-за обрушившегося на на север и северо-восток страны шторма "Арвен". Об этом сообщает Associated Press.

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Непогода в регионе началась в ночь на 27 ноября. В результате обильного снегопада образовались сугробы, высота которых достигала 90 сантиметров. Паб The Tan Hill Inn, который расположен на высоте 528 метров над уровнем моря, практически наполовину завалило снегом, из-за чего посетители заведения оказались в ловушке, пока к ним не приехали спасатели.

Из-за непогоды 40 посетителей паба провели две ночи в заранее забронированных комнатах гостиницы, при которой работает паб, а остальных разместили прямо в зале бара. Менеджер заведения рассказала, что для оставшихся посетителей организовали показ фильмов, подготовили викторины и караоке.

Кроме того, у застрявших в пабе гостей была возможность бесплатно послушать Noasis — кавер-группа Oasis, которая также осталась на ночь в пабе после своего выступления 26 ноября, любезно согласилась выступить для посетителей.

По словам менеджера заведения, посетители остались довольны атмосферой. Каждый гость получал к ужину пинту пива, а одна из женщин сказала, что вообще не хочет уезжать.

26 ноября на север и северо-восток Великобритании обрушился шторм "Арвен" — с ветром и снегом. Порывы ветра достигали 160 км/час. Из-за непогоды в стране погибли три человека.