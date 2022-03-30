Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины
Foto: Scanpix

Великобритания выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности, если об этом попросит Киев, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудорд.

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"Мы будем рады взять на себя эту роль, если украинское правительство попросит нас об этом", — сказала она.

Вудвуд подчеркнул, что Великобритания оказывает существенную военную и гуманитарную помощь Украине. Она отметила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почти каждый день находится на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Аналогичную позицию высказал и пресс-секретарь Джонсона, пообещавший, что Великобритания вместе с Турцией и США может предоставить гарантии безопасности Украине, если она согласится на статус нейтрального государства в мирных переговорах с Россией.

"Насколько мне известно, официального запроса пока не поступало", — говорится в заявлении британского премьер-министра.

Уже сообщалось, что украинская и российская делегации договорились отдельно рассмотреть вопрос Крыма и Донбасса во время переговоров в Турции во вторник, Украина готова принять статус внеблокового государства, если у нее будут сильные гарантии безопасности от нескольких государств.

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