Великобритания и Канада подписали соглашение о свободной торговле
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Соглашение призвано сохранить товарообмен Великобритании и Канады в размере свыше 22 млрд евро после завершения переходного периода в связи с Brexit.

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Великобритания и Канада подписали временное соглашение о свободной торговле, которое призвано сохранить обмен товарами и услугами между двумя странами в размере 27 млрд долларов (22,7 млрд евро) после завершения переходного периода в связи с Brexit. О достижении договоренностей в субботу, 21 ноября, сообщил глава британского правительства Борис Джонсон в ходе телемоста с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

"Сегодняшнее соглашение укрепляет базу совместной торговли объемом в 20 млрд фунтов стерлингов и позволяет сохранить тысячи рабочих мест", — отметила министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс. В свою очередь министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Канады Мэри Н напомнила, что в связи с выходом Лондона из ЕС Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между Канадой и Евросоюзом с 1 января 2021 года не будет распространяться на Великобританию.

Временное соглашение, которое еще должно быть ратифицировано парламентом Канады, открывает дорогу для переговоров в 2021 году о заключении договора между Оттавой и Лондоном на постоянной основе.

Договоренности с Токио

Ранее, в октябре, Япония и Великобритания подписали двустороннее соглашение о свободной торговле, которое вступит в силу по завершении связанного с Brexit переходного периода, оканчивающегося 31 декабря 2020 года. Подписи под договором в Токио поставили министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Стороны надеются, что после формального завершения Brexit документ поможет сохранить непрерывность торговых потоков и инвестиций между двумя странами.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Brexit Борис Джонсон Великобритания Евросоюз Канада Лондон
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