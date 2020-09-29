Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Власти Великобритании ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына Виктора, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британский МИД. Под санкции также попали еще шесть высокопоставленных представителей властей Белоруссии.

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Речь идет о главе администрации президента Белоруссии Игоре Сергеенко, главе МВД Юрии Караваеве, заместителе министра внутренних дел и начальнике милиции общественной безопасности Александре Барсукове, заместителе главы МВД и командующем внутренними войсками Юрии Назаренко, заместителе командующего внутренними войсками МВД Хазалбеке Атабекове и командире минского ОМОНа Дмитрии Балабе.

Санкции подразумевают замораживание активов этих лиц в британской юрисдикции, а также запрет на въезд данных лиц.

Схожие санкции в отношении белорусских представителей власти ввела во вторник Канада. Эти ограничительные меры сразу в двух странах предприняты в рамках нового правового режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому "акту Магнитского".

"Сегодня Великобритания и Канада послали ясный сигнал, введя санкции против жестокого и прибегающего к обману режима Александра Лукашенко. Мы не признаем результатов сфальсифицированных выборов, — говорится в заявлении министра иностранных дел Соединенного королевства Доминика Рааба. — Мы призываем к ответу тех, кто несет ответственность за применение насилия против народа Белоруссии, и будем стоять на страже наших демократических ценностей и прав человека".

В британском пресс-релизе отмечается, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и народа Белоруссии после подтасованных выборов".

"Несмотря на многочисленные призывы со стороны мирового сообщества, он отказался вступить в диалог с оппозицией, предпочтя вместо этого усиление жестоких репрессий", — говорится в документе.

В Белоруссии полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, Однако оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов и считает их сфальсифицированными.

В минувшую среду в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей. Вскоре после этой церемонии несколько стран, в том числе Германия, заявили, что не признают Лукашенко законным президентом Белоруссии.

На заседания Совета ЕС по иностранным делам 21 сентября предполагалось принять окончательное решение по санкциям в отношении Белоруссии за фальсификацию президентских выборов и насилие против мирных граждан. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министрам не удалось прийти к согласию по этому вопросу, поэтому его рассмотрят европейские лидеры на саммите в Брюсселе.