Великобритания и Нидерланды договорились создать международную коалицию, чтобы обеспечить Украину истребителями F-16

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правительства Нидерландов Марк Рютте договорились создать международную коалицию по закупке истребителей для Украины. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си", ссылаясь на заявление британского правительства.

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"Премьер-министр [Великобритании] и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения [пилотов] до закупки истребителей F-16", — сказано в заявлении, опубликованном после встречи Сунака и Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая Риши Сунак заявил, что поддерживает предложение создать "коалицию истребителей". Великобритания готова заняться обучением украинских пилотов, но не станет сама передавать истребители, поскольку не использует F-16, которые просит Украина.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее в мае говорил, что правительство Нидерландов обсуждает вопрос поставок F-16 Украине с Данией, Великобританией, США и "некоторыми сторонами" в Европе.

До сих пор западные страны отказывались предоставлять Украине современные истребители. Словакия и Польша в марте объявили, что передадут Украине старые советские истребители МиГ-29.