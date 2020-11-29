Великобритания может одобрить вакцину Pfizer "в ближайшие дни"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNtech. Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Financial Times.

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По их информации, препарат могут зарегистрировать в ближайшие несколько дней, передает РБК. Поставки вакцины начнутся практически сразу после получения разрешения — в течение нескольких часов, а первые прививки — с 7 декабря, сообщили источники FT в британском правительстве.

Ранее о том, что первые поставки вакцины Pfizer в Великобритании ожидаются уже в начале следующего месяца, сообщила The Guardian. По информации ее источников среди врачей, местный Минздрав сообщил, что больницы получат препарат до 9 декабря.

Великобритания заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и 100 млн доз вакцины от местной компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщило AP.

На прошлой неделе Pfizer подала запрос на использование своей вакцины в США. Если заявку одобрят, препарат можно будет применять уже в середине-конце декабря, ожидают в компании.

В начале ноября Pfizer сообщила, что ее вакцина показала в ходе испытаний эффективность более 90%. Позже компания повысила оценку до 95%. Для сравнения: объявленная эффективность вакцины AstraZeneca — 70%. Она рассчитана из эффективности 62% в одной группе и 90% — в другой, где добровольцы получили сначала полдозы, а затем — целую. Из-за разных результатов и лучшего показателя в одной из групп AstraZeneca анонсировала новые испытания.

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