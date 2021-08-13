Великобритания назвала ошибкой вывод войск США из Афганистана

Великобритания раскритиковала вывод американских войск из Афганистана, назвав его ошибкой. "Соглашение, заключенное в Дохе, было ошибкой. Мировому сообществу, вероятно, придется расплачиваться за нее", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Sky News в пятницу, 13 августа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам министра, решение о выводе американских войск с Гиндукуша вызвало серьезную проблему. Террористическая сеть "Аль-Каида", по всей видимости, вернется в Афганистан и "станет угрозой для нас и наших интересов", сказал он, пояснив, что "несостоявшиеся государства являются рассадником для такого рода людей".

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал срочное совещание кабинета министров, посвященное ситуации в Афганистане. Ранее стало известно, что Лондон направляет в Кабул отряд спецназа для обеспечения эвакуации сотрудников британского посольства.

Убежище террористов



В Дохе США, которыми в то время руководил президент Дональд Трамп, заключили с талибами соглашение об условиях вывода американских войск из Афганистана. По словам Уоллеса, у его страны не оставалось выбора, кроме как тоже вывести свои войска с Гиндукуша.

До терактов в США 11 сентября 2001 года Афганистан являлся убежищем и базой боевиков "Аль-Каиды". После терактов США вторглись в Афганистан и свергли правивший тогда режим талибов. С началом вывода иностранных войск с Гиндукуша в апреле талибы перешли в масштабное наступление и к настоящему времени восстановили контроль над большей частью территории страны.

Угроза гуманитарной катастрофы



Между тем Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность надвигающейся гуманитарной катастрофой в Афганистане. Потери человеческих жизней в Афганистане колоссальны, без значительной деэскалации конфликта, в Афганистане в этом году будет зафиксировано рекордное за все время количество смертей среди гражданского населения, говорится в заявлении УВКБ, обнародованном в Женеве в пятницу, 13 августа.

Особенно сильную обеспокоенность вызывают у ООН последствия боевых действий в Афганистане для женщин и девочек, на долю которых приходится 80 процентов всех внутренних беженцев, изгнанных из родных мест с конца мая. Только в нынешнем году почти 400 тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от насилия, - в дополнение к почти трем миллионам других афганцев, которые уже являются внутренними беженцами.

ООН призвала мировое сообщество расширить гуманитарную помощь гражданскому населению в Афганистане.