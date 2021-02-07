Великобритания не будет вводить паспорта вакцинации от Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Великобритания не планирует вводить паспорта вакцинации от коронавируса нового типа, сообщил министр по делам вакцинации Надхим Захави в эфире телеканала Sky News.

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"Мы определенно не собираемся вводить его (паспорт вакцинации) в рамках программы внедрения вакцины", — заявил Захави.

Он добавил, что жители страны смогут получить документы о прохождении вакцинации у врача, если они понадобятся для поездок в другие страны.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Германии изучает предложение о создании "паспорта вакцинации" Евросоюза в связи с пандемией коронавируса.

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