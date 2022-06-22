Великобритания отказала в визах российской делегации в ОБСЕ

Все участники российской делегации в ОБСЕ не получили визы, поскольку находятся в санкционных списках Великобритании, объяснили решение в Лондоне.

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Великобритания отказала в выдаче российской делегации виз для участия в июльской сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают агентства Reuters и "Интерфакс" в среду, 22 июня.

По словам Джабарова, комитет заранее попросил руководство ассамблеи и российский МИД "решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Великобританию" для участия в июльской сессии ПА ОБСЕ.

Британия, как утверждает Джабаров, ответила, что правительство страны "не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ с какой бы целью они ни посещали страну". Этот ответ Джабаров назвал "возмутительным". Причина в том, что все члены постоянной делегации Федерального Собрания России находятся в санкционных списках Великобритании.

Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме. В 2020 году сессия была отменена, а в 2021 году прошла в смешанном формате из-за пандемии COVID-19. Предстоящая сессия станет первой за три года, которая пройдет в личном формате. Великобритания вслед за ЕС ввела санкции против российских парламентариев в марте 2022 года из-за российского вторжения в Украину.