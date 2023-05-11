Великобритания передала Украине крылатые ракеты c радиусом действия более 250 километров
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Великобритании поставит Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Их радиус действия составляет более 250 километров.

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По информации CNN, Великобритания согласилась поставить Украине эти ракеты при условии, что ВСУ не будут использовать их для ударов по объектам на территории России. При этом, как отмечает телеканал, Великобритания считает Крым украинской территории, так что удары по Крыму теоретически возможны.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow "поменяют правила игры", отметил один из источников телеканала. Киев просил о таком оружии с самого начала войны и добивался поставки американских ракет, но США отказали из опасения, что украинцы будут использовать их для ударов по территории РФ.

Ранее самым дальнобойным оружием, которое Украина получила от западных союзников, были системы залпового огня HIMARS. Радиус действия системы — 80 км.

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