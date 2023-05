Великобритания передала Украине крылатые ракеты c радиусом действия более 250 километров

Великобритании поставит Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Их радиус действия составляет более 250 километров.

По информации CNN, Великобритания согласилась поставить Украине эти ракеты при условии, что ВСУ не будут использовать их для ударов по объектам на территории России. При этом, как отмечает телеканал, Великобритания считает Крым украинской территории, так что удары по Крыму теоретически возможны.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow "поменяют правила игры", отметил один из источников телеканала. Киев просил о таком оружии с самого начала войны и добивался поставки американских ракет, но США отказали из опасения, что украинцы будут использовать их для ударов по территории РФ.

⚡️⚡️⚡️Britain has delivered long-range ‘Storm Shadow’ cruise missiles to Ukraine ahead of expected counteroffensive - according to CNN https://t.co/cTq6VyBaud pic.twitter.com/fA4uJVY9mR