Великобритания первой в мире начала прививки вакциной AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Великобритании началась массовая вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Первым британцем, получившим прививку, стал 82-летний Брайан Пинкер.

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В настоящее время мужчина находится в университетском медцентре Оксфорда, где проходит процедуры диализа из-за болезни почек.

Использование вакцины AstraZeneca было одобрено правительством Великобритании в конце декабря. Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок заявил, что заказано 100 млн доз препарата. В настоящий момент получено уже 520 000 доз.

Великобритания начала прививать вакциной AstraZeneca первой в мире. Она стала вторым препаратом для прививок, используемым в стране. 2 декабря власти Великобритании разрешили использовать вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. К настоящему времени сделано уже более миллиона прививок.

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться в Великобритании напряженной, Уже шестые сутки подряд в королевстве регистрируются более 50 тыс. случаев инфицирования в день. По данным на 4 января, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 2 654 779 случаев инфицирования. От Covid-19 умерли 75 024 пациента.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Британия Вакцинация Великобритания
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