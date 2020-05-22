Великобритания с 8 июня вводит двухнедельный карантин для въезжающих в страну

Власти Великобритании в целях борьбы с распространением нового коронавируса с 8 июня обяжут всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции, сообщает The Guardian со ссылкой на министра внутренних дел страны Прити Патель.

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Все прибывающие в страну должны будут заполнить специальную анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции, чтобы у властей была возможность убедиться, что они соблюдают карантин.

Сообщается, что проверки будут выборочными. Нарушителям грозит штраф в тысячу фунтов.

Новый режим не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в Единое иммиграционное пространство, включающее Соединенное Королевство, Ирландию, Нормандские острова, а также остров Мэн, передает ТАСС.

С 13 мая Великобритания приступила к поэтапной отмене ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса. В июле страна рассчитывает открыть по меньшей мере часть кафе, ресторанов и пабов, салонов красоты, гостиниц, храмов и кинотеатров.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 22 мая, в Великобритании 255,5 тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией Covid-19. За время эпидемии 36,4 тысячи человек скончались.