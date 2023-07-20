Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания отменила персональные санкции против российского антивоенно настроенного бизнесмена Олега Тинькова. Великобритания и Австраля ввели против него санкции 24 марта 2022 года, когда он владел долей в в TCS Group (материнской компании банка "Тинькофф").

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Постановление британского Управления по осуществлению финансовый санкций (OFSI) опубликовано на сайте британского правительства.

Санкция против Тинькова, введенные Великобританией и Австралией, не поддержали ЕС, США и другие западные страны. С самого начала вторжения в Украину бизнесмен высказывался против войны. В апреле 2022 года он продал свою долю компании, управляющей банком — как он утверждает, его выдали продать долю за копейки. После продажи акива холдингу "Интеррос" Владимира Потанина состояние Тинкова сократилось с нескольких миллиардов долларов до 860 миллионов долларов. В октябре 2022 года Олег Тиньков заявил, что "не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом", и отказался от российского гражданство.

В марте 2023 года он подал прошение в МИД Великобритании об исключении из санкционных списков. Обращение в его поддержку направил бизнесмен Михаил Ходорковский, живущий в Великобритании, а в июле сообщалось, что к отмене санкций против Тинькова призвал британский миллиардер Ричард Брэнсон.