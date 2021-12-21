Великобритания упрощает процесс лишения подданства. Что это значит

Власти Великобритании, вероятно, уже скоро смогут лишать британского подданства без предварительного уведомления. Эту возможность предусматривает так называемая статья 9, которой, судя по всему, вскоре будет дополнен закон о гражданстве. Новая статья была одобрена нижней палатой британского парламента в начале декабря и будет вынесена на обсуждение Палаты лордов 5 января 2022 года.

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Уже сейчас в британском обществе не утихают споры о правомерности подобной меры.

Кого могут лишить британского подданства

Закон о гражданстве, иммиграции и предоставлении убежища (The Nationality, Immigration and Asylum Act), принятый в 2002 году, позволял правительству в Лондоне лишать лицо британского подданства при условии наличия у него гражданства другого государства. С 2006 года министр внутренних дел Великобритании имеет также право лишать лиц с двойным гражданством их британского подданства, если это "способствует общественному благу".

В 2014 году действие закона было расширено и стало распространяться также на британских подданных, рожденных за рубежом и не имеющих двойного гражданства. Таких людей стало возможным лишить британского паспорта и сделать лицами без гражданства, если правительство Великобритании будет уверено, что они имеют право на гражданство другой страны и их действия "наносят серьезный ущерб жизненно важным интересам Соединенного Королевства, любого из его островов или любой британской заморской территории".

По данным министерства внутренних дел Соединенного Королевства, в период с 2006 по 2017 год 199 человек были лишены британского подданства, причем 104 из них — в 2017 году. За последние годы, однако, число случаев лишения британского подданства снова сократилось до 25-30 в год.

Лишение гражданства без уведомления

Статья 9, в свою очередь, еще больше расширяет полномочия британских властей. Она создает предпосылки для возможности лишать людей британского подданства без предварительного уведомления — по "практическим соображениям", например, если у властей нет текущих контактных данных человека, а также в интересах национальной безопасности или в "интересах общества".

Критики этой меры опасаются, что она затронет проживающих в Великобритании представителей этнических меньшинств, которые станут чувствовать себя менее защищенными — или даже нежелательными персонами. "Это коснется лишь небольшого числа людей, но — как и предыдущие законы, в основном в области борьбы с терроризмом, в фокусе которых оказались британские мусульмане — нововведение повлияет на целые сообщества, которые перестанут чувствовать себя в безопасности. Новые меры также подстегнут ультраправых и могут привести к росту направленного против мусульман насилия, поскольку население может решить, что мусульмане — опасный враг, требующий принятия особых мер", — так прокомментировал ситуацию для DW Фрэнсис Веббер, заместитель председателя британского Института расовых отношений.

История Шамимы Бегум как прецедент

В свете дискуссии вокруг правил лишения британского подданства показательной является история Шамимы Бегум. Рожденная в Великобритании девушка в 15-летнем возрасте сбежала в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической организации "Исламское государство".

Когда ей было 19 лет, Великобритания лишила ее подданства по соображениям национальной безопасности. При этом правительство в Лондоне указало, что несмотря на отсутствие у Бегум паспорта другого государства лицом без гражданства она не станет. Ведь на родине ее родителей, в Бангладеш, ребенок, чьи родители имеют паспорт этой страны, также имеет право на гражданство до момента достижения 21 года.

Между тем правозащитники бьют тревогу, заявляя, что упрощение процедуры лишения британского подданства создаст существенные препятствия на пути просителей убежища. Кроме того, новая мера противоречит обязательствам Соединенного Королевства в рамках Конвенции ООН о статусе беженцев и Европейской конвенции по правам человека, утверждают критики.

Под петицией за исключение статьи 9 из закона о гражданстве к 20 декабря поставили свои подписи более 283 тысяч человек. Многие британцы выражают свое возмущение инициативой в соцсетях.

This law means the UK could legally revoke my citizenship. I was born here & don’t have dual citizenship but in Iranian law if your dad was born in Iran you’re legally an Iranian national I’ve never been to Iran, don’t speak Farsi, haven’t seen my dad in 10 yrs. Think about that https://t.co/gIQ0al3f7u — Saffron (@saffronrobs) December 9, 2021

UK introduces 2-tier citizenship, turning the racist idea that 'you're not proper English' into something that exists in law. 👇 https://t.co/6sttjBHrhx — brexology — BrexitDB.com #RejoinEU (@brexology_uk) December 7, 2021

Yesterday I, along with my entire family and a shit-ton of my friends from ethnic minority backgrounds, were made second-class citizens in the UK as a result of the Nationality and Borders Bill. 6 million of us can now be stripped of our nationality without being told about it. — Hind Hassan (@HindHassanNews) December 9, 2021

Со своей стороны, МВД Великобритании отвергает подобные обвинения, подчеркивая: "Лишение британского подданства возможно уже более ста лет и применяется против тех, кто получил гражданство обманным путем, а также против наиболее опасных людей — таких как террористы, экстремисты и члены преступных организаций. Нынешнее изменение касается только процесса уведомления и учитывает, что в исключительных обстоятельствах, например, когда лицо находится в зоне военных действий или когда уведомление о лишении подданства может раскрыть секретные источники разведданных, осуществить такое уведомление может оказаться невозможным".

Борьба с нелегальной миграцией

Власти также аргументируют, что упрощенный метод лишения гражданства позволит сократить в Великобритании число нелегальных мигрантов, а также безосновательно претендующих на статус беженца лиц без документов.

До сих пор лишению подданства Соединенного Королевства подвергались, в основном, британские мусульмане из Южной Азии, Северной Африки и с Ближнего Востока. Однако не исключено, что эта мера в будущем коснется и выходцев из стран ЕС. В частности, потерять возможность подать прошение о предоставлении убежища могут синти и рома из Восточной Европы, хотя, учитывая обращение с ними на родине, их вполне можно было бы расценивать как беженцев, указывает Фрэнсис Веббер.

В нынешнем виде новые меры могут способствовать разделению подданных Великобритании "на два класса", считает эксперт: "коренных британцев без иностранных корней, которые никогда не потеряют свое подданство, что бы они ни делали — и тех, кто имеют иностранные корни и могут потерять статус подданного за плохое поведение".