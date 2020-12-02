Великобритания утвердила массовое использование вакцины от Covid-19 производства Pfizer

Великобритания стала первой страной, утвердившей массовое использование вакцины от Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, передает BBC.

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Британский регулятор MHRA признал вакцину с 95% эффективностью безопасной для использования со следующей недели. Вакцинация может начаться в ближайшие дни для тех, кто больше всего в ней нуждается. Например, пожилые люди в пансионатах.

Первая партия вакцин составит 800 000 доз, всего Великобритания заказала 40 млн доз вакцины. Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) сама свяжется с людьми, когда придет их очередь вакцинироваться, сообщал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Вакцина Pfizer/BioNTech стала самой быстрой, прошедшей все этапы разработки от концепции до реальности за десять месяцев. Обычно этот процесс занимает десятилетие.