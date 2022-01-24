Великобритания вслед за США начала вывоз своих дипломатов из Украины

Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей. Об этом сообщается в понедельник на сайте британского правительства.

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"Некоторых сотрудников посольства и членов их семей вывозят из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

Как отмечается в документе, британское посольство на Украине остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" от России. Одновременно ведомство рекомендовало находящимся на Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

МИД Украины назвал это решение США поспешным, отметив, что это "проявление чрезмерного предостережения". Глава ведомства пояснил, что ничего кардинального в последнее время не произошло, а российская угроза остается постоянной с 2014 года.