Великобритания ввела новые антироссийские санкции
Foto: Pixabay

Британским организациям запретили оказывать России услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.

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Министр иностранных дел Лиз Трасс также объявила о запрете на экспорт услуг в Россию, что лишает их возможности вести дела с британскими компаниями, имеющими решающее значение для российской экономики.

Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

"Вести бизнес с режимом Путина морально несостоятельно, и это помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине. Прекращение доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и, в итоге, поможет привести Путина к неудаче в Украине", — сказала Лиз Трасс.

Кроме того, Великобритания расширила санкции на несколько компаний, в том числе на ВГТРК, также под ограничения попали сотрудники государственных телеканалов. Вот, кто вошел в новые санкционные списки:

Компании и СМИ:

  • ВГТРК;
  • SouthFront- англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине;
  • InfoRos (Инфорос) — информационное агентство, освещающее события в Украине;
  • SCF (StrategicCultureFoundation) — зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;
  • КАМАЗ — производитель грузовых автомобилей.

Физические лица:

  • Михаил Леонтьев, ведущий программы "Однако" на "Первом канале", вице-президент "Роснефти";
  • Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК;
  • Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;
  • Александр Коц, военный корреспондент "Комсомольской правды";
  • Брайан Макдоналд, по данным британского МИД, глава англоязычной редакции RT;
  • Максим Орешкин, глава совета директоров "Первого канала", помощник президента по экономическим вопросам;
  • Николай Панков, замминистра обороны;
  • Дмитрий Гусев, председатель правления "Совкомбанка";
  • Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка "Открытие";
  • Александр Школьник, директор Центрального музея Великой отечественной войны.
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BBC News Русская служба:

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