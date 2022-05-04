Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Британским организациям запретили оказывать России услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.
Министр иностранных дел Лиз Трасс также объявила о запрете на экспорт услуг в Россию, что лишает их возможности вести дела с британскими компаниями, имеющими решающее значение для российской экономики.
Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
"Вести бизнес с режимом Путина морально несостоятельно, и это помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине. Прекращение доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и, в итоге, поможет привести Путина к неудаче в Украине", — сказала Лиз Трасс.
Кроме того, Великобритания расширила санкции на несколько компаний, в том числе на ВГТРК, также под ограничения попали сотрудники государственных телеканалов. Вот, кто вошел в новые санкционные списки:
Компании и СМИ:
- ВГТРК;
- SouthFront- англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине;
- InfoRos (Инфорос) — информационное агентство, освещающее события в Украине;
- SCF (StrategicCultureFoundation) — зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;
- КАМАЗ — производитель грузовых автомобилей.
Физические лица:
- Михаил Леонтьев, ведущий программы "Однако" на "Первом канале", вице-президент "Роснефти";
- Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК;
- Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;
- Александр Коц, военный корреспондент "Комсомольской правды";
- Брайан Макдоналд, по данным британского МИД, глава англоязычной редакции RT;
- Максим Орешкин, глава совета директоров "Первого канала", помощник президента по экономическим вопросам;
- Николай Панков, замминистра обороны;
- Дмитрий Гусев, председатель правления "Совкомбанка";
- Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка "Открытие";
- Александр Школьник, директор Центрального музея Великой отечественной войны.