Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Британским организациям запретили оказывать России услуги в сфере управленческого консалтинга, бухгалтерского дела и пиара.

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Министр иностранных дел Лиз Трасс также объявила о запрете на экспорт услуг в Россию, что лишает их возможности вести дела с британскими компаниями, имеющими решающее значение для российской экономики.

Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

"Вести бизнес с режимом Путина морально несостоятельно, и это помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине. Прекращение доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и, в итоге, поможет привести Путина к неудаче в Украине", — сказала Лиз Трасс.

Кроме того, Великобритания расширила санкции на несколько компаний, в том числе на ВГТРК, также под ограничения попали сотрудники государственных телеканалов. Вот, кто вошел в новые санкционные списки:

Компании и СМИ:

ВГТРК;

SouthFront- англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине;

InfoRos (Инфорос) — информационное агентство, освещающее события в Украине;

SCF (StrategicCultureFoundation) — зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;

КАМАЗ — производитель грузовых автомобилей.

Физические лица: