Великобритания ввела санкции против 12 высокопоставленных российских военных
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В санкционный список Соединенного Королевства добавили 10 генералов и двух полковников из РФ, а также предпринимателей и чиновников из Ирана — Лондон считает их причастными к производству и поставкам беспилотников, используемых в войне против Украины.

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В частности, британские власти ввели санкции против начальника Главного вычислительного центра Минобороны генерал-майора Роберта Баранова. В октябре расследователи из Bellingcat и The Insider выяснили, что именно подразделение Баранова занимается наведением российских ракет во время массированных ударов по Украине.

Также под британские санкции попали, в числе прочих, командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

В санкционный список также внесли иранскую компанию MADO, ее директора Юсефа Абуталеби, генерала Корпуса стражей исламской революции Абдоллу Мехраби и главу Организации авиационной промышленности Ирана Афшина Хаджеха Фарда.

В отношении попавших под санкции граждан РФ и Ирана вводится запрет на въезд в Великобританию, имеющиеся у них активы, находящиеся в британской юрисдикции, будут заморожены.

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