Великобритания ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского
Foto: Pixabay

У россиян, попавших в британский "список Магнитского" будут заморожены активы в Великобритании. Кроме того, им будет запрещен въезд в страну.

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В рамках борьбы с коррупцией в мире Лондон ввел санкции против 14 граждан РФ. Их счета будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд в Великобританию. Санкционный список опубликовал МИД Великобритании в понедельник, 26 апреля.

Санкции затронули россиян, которые по мнению британских властей, причастны к хищению 230 млн долларов из российского бюджета, которое расследовал умерший в СИЗО Сергей Магнитский. В список вошли замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, экс-следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители налоговых инспекций в Москве Елена Химина и супруги Ольга и Владлен Степановы, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор "Гранд-Актив" Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, а также совладельцы "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин. Ранее некоторые из попавших под британские санкции россиян были внесены в "список Магнитского" Минфина США.

"Поправка Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег вступила в силу в Великобритании в прошлом году. С помощью этого механизма Лондон планирует бороться с коррупцией в мире, замораживая британские активы людей, попавших под санкции, и запрещая им въезд в страну. Помимо россиян в британском санкционном списке оказались еще 8 человек из Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана и ЮАР.

Российский аудитор Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Россия Великобритания Санкции Сергей Магнитский
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