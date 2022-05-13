Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой

МИД Великобритании заявил, что внес в санкционный список олимпийскую чемпионку Афин-2004 по художественной гимнастике Алину Кабаеву.

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МИД Великобритании ввел санкции против бывшей олимпийской чемпионки России по художественной гимнастике Алины Кабаевой, которая, как считается, находится в близких отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

По некоторым данным, Алина Кабаева — мать по меньшей мере троих детей Путина. В США считают, что Кабаева вовлечена в сокрытие личных богатств Путина за рубежом, а ее семья получила доступ к богатствам благодаря близким отношениям с Путиным и его приближенными.

Кабаева — председатель cовета директоров медиахолдинга "Национальная Медиа Группа", владеющего телеканалами РЕН ТВ, "Пятый канал", СТС, "Домашний", газетой и телеканалом "Известия", газетами "Спорт-Экспресс", "Metro Санкт-Петербург". Ранее экс-гимнастка была депутатом Госдумы от "Единой России".

В санкционный список попала и бабушка Кабаевой Анна Зацепилина.

Кроме того, под санкциями оказались бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила Очеретная, его двоюродные братья Игорь Путин, Роман Путин и Михаил Шеломов и родственник по имени Михаил Путин, а также "близкий друг Путина", совладелец АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн" Александр Плехов, председатель правления Банка "Россия" Михаил Клишин, "сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина", глава "Морского порта Геленджика" Владимир Колбин, член совета директоров "Газпромбанка" Юрий Шамалов и "друг Путина", владелец "Нефтепродуктсервиса" Виктор Хмарин.

"Сегодня санкции ударили по финансовой сети Путина, включая его бывшую жену и двоюродных братьев — ужесточив давление на президенте и его окружении", — сказано в заявлении правительства Великобритании.

Ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что США не вводят санкции против Кабаевой из‑за опасений, что Путин "отреагирует агрессивно".

По данным издания, в Вашингтоне уверены, что введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести "к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США".