Великобритания вводит санкции против ряда россиян по делу Магнитского

МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции за нарушение прав человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на канцелярию британского правительства.

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В данный список попали 25 россиян, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а все активы на территории, при их наличии, замораживаются.

Санкции введены согласно закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского".

В 2007 году российский аудитор Сергей Магнитский раскрыл коррупционную схему на 230 миллионов долларов. Согласно его данным, в махинациях участвовали крупные российские чиновники и ранее судимые преступники. После этого сам Магнитский был арестован по делу об уклонении от уплаты налогов, и спустя год умер в тюрьме, по официальной версии, от сердечной недостаточности, однако его родственники подозревают, что он был убит.

В 2012 году США ввели персональные санкции против причастных к смерти юриста в России. Был принят так называемый закон Магнитского — он предусматривает введение санкций против лиц, замешанных в отмывании денег в крупных масштабах. В 2016 году закон Магнитского был заменен на новый, глобальный — Global Magnitsky Act. Он позволил властям США принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушения прав человека.