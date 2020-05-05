Великобритания вышла на первое место по числу смертей от коронавируса в Европе

Великобритания вышла на первое место в Европе после Италии по числу жертв коронавируса, сообщает агентство Reuters.

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Согласно официальной статистике, в Англии и Уэльсе по состоянию на 5 мая зафиксировано 29 648 смертей от коронавирусной инфекцией Covid-19. Вместе с данными по Шотландии и Северной Ирландии этот показатель превышает 30 тысяч.

В Италии, для сравнения, погибли 29 079 зараженных Covid-19 с начала пандемии.

30 апреля Великобритания вышла на второе место по числу умерших от коронавирусной инфекции, опередив Испанию. Показатель летальных исходов в стране существенно подскочил в последние дни, поскольку в официальную статистику стали включать данные о скончавшихся с подтвержденным коронавирусом вне больниц, в частности, дома или в домах престарелых.

В Великобритании не спешат со снятием карантина в отличие от ряда других европейских стран, которые начали постепенно ослаблять меры предосторожности, введенные с началом пандемии.