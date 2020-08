Великобритания заявила о готовности ввести санкции против Беларуси

Великобритания и ее международные партнеры готовы ввести санкции против отдельных лиц, ответственных за насилие в отношении протестующих в Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

"Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти", — указано в заявлении.

Ранее власти Великобритании отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

В британском ведомстве назвали выборы в республике сфальсифицированными и призвали при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование "многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий".

The violence against peaceful protesters in Belarus is appalling. The UK does not accept the results of this fraudulent Presidential election & calls for an urgent investigation through @OSCE into its serious flaws & the grisly repression that followed. https://t.co/VPJ4yrTCXZ