Великобритания заявила о готовности ввести санкции против Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Великобритания и ее международные партнеры готовы ввести санкции против отдельных лиц, ответственных за насилие в отношении протестующих в Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

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"Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти", — указано в заявлении.

Ранее власти Великобритании отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

В британском ведомстве назвали выборы в республике сфальсифицированными и призвали при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование "многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий".

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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