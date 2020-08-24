Вена впервые высылает российского дипломата
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Австрийские власти объявили одного из российских дипломатов персоной нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Австрии в понедельник, 24 августа. Представитель МИД отказался сообщить подробности, указав лишь, что сотрудник посольства России совершил действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О высылке дипломата сообщило издание Kronen Zeitung. По данным газеты, такой инцидент в истории двусторонних отношений произошел впервые. Дипломат должен покинуть страну до 1 сентября.

Дипломат подозревается в промышленном шпионаже

По данным Kronen Zeitung, дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Предположительно он получал информацию об одном из австрийских высокотехнологичных предприятий от работающего на нем австрийского гражданина. Издание отмечает, что россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Ответные меры

В посольстве РФ в Австрии, комментируя решение МИД, заявили: "Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать".

В тот же день посол Австрии в России был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи с высылкой российского дипломата и объявлено о зеркальных мерах с российской стороны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры "persona non grata" объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации", — заявили на Смоленской площади.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Австрия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?