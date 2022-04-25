Венедиктова: по данным прокуратуры, от рук россиян погибли 3 818 мирных украинцев

Согласно данным, фиксируемым органами прокуратуры Украины, в стране по состоянию на 25 апреля погибли 3818 мирных жителей, более 4 тысяч человек ранены, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря об ориентировочном количестве погибших гражданских украинцев, Венедиктова отметила, что цифра, которой располагают органы прокуратуры, так же некорректна, как и та, которая подается в статистике ООН, поскольку не учитывается заблокированный Мариуполь и те места в Киевской области, куда пока прокуратура не может зайти.

"У нас цифры тоже не вполне соответствуют действительности. Как работают прокуроры? У нас же, простите, должно быть тело, которое мы идентифицируем как гражданское лицо. Тогда мы говорим, что у нас погибло гражданское лицо. Поэтому на сегодняшний день на основании сведений, которые предоставляются каждой областной прокуратурой, у нас 3 818 погибших. Раненых – более 4 тысяч (данные уточнены по состоянию на утро 25 апреля – ИФ)", - сообщила генпрокурор.

"Мы сначала считали из уголовных производств, цифра была еще меньше. Сейчас считаем из Минздрава, из моргов. Информацию по погибшим и раненым детям вручную собираем. После того, как узнали об убитом 28 февраля мальчике с частью от снаряда в груди, - каждое утро и каждый вечер начинаются с доклада по стране относительно детей", - добавила генпрокурор.