Венгрия перенимает у Испании командование миссией воздушной полиции НАТО

На этой неделе в Литву прибывают венгерские военные, чтобы перенять от контингента испанских ВВС командование миссией воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

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В пятницу на Авиационной базе ВВС Литвы в Шауляй состоится церемония смены военных единиц, осуществляющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, сообщило Министерство обороны.

Командование миссией перейдет к прибывающим военнослужащим венгерских ВВС от испанцев, контингент чешских ВВС, который до этой поры усиливал миссию в Литве, будет продолжать ее еще два месяца.

Будущая миссия воздушной полиции НАТО — уже 60-я. Военнослужащие ВВС Венгрии, которые будут осуществлять командование ею, прибывают на четырех истребителях JAS 39 GRIPEN. Венгры в третий раз примут участие в миссии воздушной полиции в странах Балтии, они охраняли воздушное пространство стран Балтии в 2015 и 2019 годах.

Завершающие миссию испанские военнослужащие осуществляли охрану воздушного пространства с помощью восьми истребителей F-18. В миссии участвовало около 200 военнослужащих, в том числе пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, коммуникации и другие специалисты.

Усиливающие миссию военнослужащие ВВС Чехии охраняют воздушное пространство на пяти истребителях JAS 39 Gripen. Всего миссию усиливают около 130 чешских солдат.

Усиление миссии воздушной полиции НАТО с авиабазы ​​ВВС Эстонии в Эмари истребителями Eurofighter будет осуществляться контингентом ВВС Германии. В это же время контингент итальянских ВВС усилит миссию своими истребителями Eurofighter с польской базы ВВС в Мальборке.

Пока Россия продолжает войну в Украине, истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, в последнее время не только выявляют и сопровождают российские военные самолеты, нарушившие правила полетов в международном пространстве над Балтийским морем, но и патрулируют вдоль воздушной границы стран Балтии с Россией и Беларусью.

В сообщении говорится, что в настоящее время Североатлантический Альянс имеет 130 военных самолетов в постоянной готовности, около 30 военных самолетов союзников находятся в воздухе одновременно.

Литва и Венгрия осуществляют двустороннее сотрудничество в области обороны с 1997 года.