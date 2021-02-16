Венгрия первой в ЕС получила китайскую вакцину против Covid-19

Первая партия вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm доставлена в Венгрию во вторник, сообщает издание Daily News Hungary.

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Венгрия получила китайскую вакцину первой среди стран Евросоюза. В партии 550 тыс. доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 275 тыс. человек. Препарат будет доступен после того, как Национальный центр общественного здравоохраненияпротестирует и одобрит его.

Всего в Венгрии доступно пять вакцин. Глава эпидемиологического департамента центра Агнес Гальгоци заявила, что люди пожилого возраста смогут сделать прививку вакциной компании Pfizer или российской вакциной "Спутник V", а жителям моложе 60 лет с серьезными заболеваниями предназначается препарат AstraZeneca.

Венгрия надеется вакцинировать 70% населения к июню. С начала пандемии в стране заразились более 389 тыс. человек, более 13,8 тыс. умерли.

Также Венгрия первой из стран ЕС решила закупить российскую вакцину "Спутник V". В начале февраля туда доставили первую партию.