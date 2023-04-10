Венгрия усилит контроль за зерном из Украины

Венгрия введет усиленный контроль за импортом зерна из Украины, а также инициирует возобновление пошлины и количественных ограничений на ввоз масличных и зерновых культур. Об этом накануне сообщило Министерство сельского хозяйства Венгрии.

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"Наша страна вводит новые меры и будет более строго контролировать зерно, поступающее из Украины по Путям солидарности (инициатива ЕС — ред.) , чтобы оно действительно могло попасть в страны первоначального назначения", — заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Указано, что Венгрия намерена внедрить обязательную Электронную систему управления дорожным движением (EKÁER), через которую будет отслеживать экспорт зерновых и масличных культур из Украины. Таким образом, контролирующие органы будут получать более точное представление о количестве зерновых и масличных культур, прибывающих в страну автотранспортом, смогут налагать штрафы, а незадекларированные грузы — конфисковывать в качестве залога.

Надь также сообщил об инициировании Венгрией возобновления таможенных пошлин и количественных ограничений на группу товаров, импорт украинского зерна и масличных культур, поступающих в страну, по крайней мере, на временной основе.

Он напомнил, что в совместном письме премьер-министров Венгрии, Польши, Словакии и Румынии, а также президента Болгарии к президенту Еврокомиссии содержится просьба безотлагательно принять меры для устранения неустойчивой ситуации, вызванной увеличение импорта зерна из Украины.

Также в Венгрии жалуются, что украинское сельское хозяйство, имеющее полный беспошлинный статус в ЕС, начало экспортировать в больших количествах птицу, яйца и мед на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с ее традиционных рынков и снижает отпускные цены местных фермеров ниже уровня производства.

Напомним, 7 апреля стало известно, Украина приостановит экспорт зерна в Польшу. В дальнейшем он сможет производиться только с согласия польской стороны, и его процедура будет обсуждаться.

Такая договоренность была достигнута профильными министрами двух стран на фоне протестов фермеров в Польше из-за импорта зерна из Украины.