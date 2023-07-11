Будапешт поддержит заявку Швеции на присоединение к НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Венгрия была последней страной, не объявившей о готовности ратифицировать соглашение о расширении альянса.

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"Наша позиция по Швеции понятна: правительство поддерживает связь с НАТО, поэтому мы много месяцев назад представили в парламент предложение по этому вопросу. Завершение процесса ратификации — это только технический вопрос", — написал Сийярто в Facebook.

До недавнего времени Венгрия и Турция оставались единственными членами альянса, не давшими согласия на присоединение Швеции к НАТО. При этом официальный Будапешт неоднократно говорил, что запустит процесс ратификации шведской заявки сразу после того, как это сделает Анкара.

Минувшей ночью генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном согласился направить шведскую заявку на ратификацию в турецкий парламент. Предполагается, что этот вопрос рассмотрят на осенней сессии.

"Это исторический шаг, который сделает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее", — отметил Столтенберг.

В рамках достигнутых договоренностей Стокгольм, пишет агентство Anadolu, обязался поддержать процесс вступления Турции в Евросоюз и либерализацию визового режима, а также подтвердил, что не будет оказывать поддержку организациям, которые Анкара считает экстремистскими.